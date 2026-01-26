عاجل
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
16 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
17 o
AlJadeedTv
الشمال
12 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة &quot;بروكلين&quot; ووالديه
هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه
A-
A+

هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه

فن

2026-01-26 | 12:06
هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه

بينما لا يزال بيان بروكلين بيكهام الناري، المكوّن من ست صفحات، والذي يتهم فيه والديه بالتلاعب والسلوك غير اللائق يتصدّر عناوين الصحف العالمية. تحول الاهتمام فجأة إلى شقيقته الصغرى هاربر بيكهام، التي وجدت نفسها وسط عاصفة لم تكن طرفاً فيها منذ زفاف شقيقها الذي وُصف بـ "الابن الضال"

عادت هاربر (14 عاماً) للظهور بمنشور هادئ تجنّبت فيه الجدل، حيث أعادت نشر فيديو يحتفي بنجاح شقيقها الآخر روميو في أسبوع الموضة بباريس. ورغم بساطة المنشور، إلا أن توقيته فُسِّر كأول رد فعل علني من هاربر، ومحاولة ذكية لإظهار تماسك العائلة خلف ديفيد وفيكتوريا بيكهام في وجه اتهامات بروكلين اللاذعة.
لكن خلف الكواليس، تبدو الصورة أكثر تعقيداً وألماً؛ فقد كشفت مصادر مقرّبة لصحيفة "ذا صن" أن بروكلين، رغم قطيعته التامة مع والديه، لا يزال يحمل حباً كبيراً لشقيقته الصغرى ويشتاق إليها بشدة.
 
وأكد المصدر أن بروكلين "يتمنى لو كانت هناك طريقة لرؤيتها من دون أن يضطر لمواجهة والديه"، مشيراً إلى أن القطيعة التي تفرقهما أمر محزن للغاية، خاصة وأن هاربر كانت مقربة جداً منه ومن زوجته نيكولا بيلتز.

في المقابل، تؤكد المصادر أن هاربر تعيش الحالة نفسها من الفقد، حيث تشتاق كثيراً لأخيها الأكبر الذي كان يمثل لها سنداً خاصاً

اقرأ ايضا في فن

نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI
11:08

نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI

فاجأت النجمة التركية ياسمين كاي ألين الجمهور بإعلان زواجها من حبيبها إردال كايا، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك في حفل زفاف أقيم بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

11:08

نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI

فاجأت النجمة التركية ياسمين كاي ألين الجمهور بإعلان زواجها من حبيبها إردال كايا، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك في حفل زفاف أقيم بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد
10:51

شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد

حصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حكم قضائي جديد في قضية سبّ وقذف مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

10:51

شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد

حصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حكم قضائي جديد في قضية سبّ وقذف مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

النجمة العالمية كريستين ستيوارت تفكر بمغادرة اميركا لهذا السبب
10:43

النجمة العالمية كريستين ستيوارت تفكر بمغادرة اميركا لهذا السبب

كشفت النجمة العالمية كريستين ستيورات عن تفكيرها بمغادرة اميركا.

10:43

النجمة العالمية كريستين ستيوارت تفكر بمغادرة اميركا لهذا السبب

كشفت النجمة العالمية كريستين ستيورات عن تفكيرها بمغادرة اميركا.

اخترنا لك
نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI
11:08
شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد
10:51
النجمة العالمية كريستين ستيوارت تفكر بمغادرة اميركا لهذا السبب
10:43
الفنانة شمس الكويتية تطلب الدعاء بالشفاء وتثير قلق جمهورها
10:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026