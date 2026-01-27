الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل؟ توضيح يحسم الأمر
هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل؟ توضيح يحسم الأمر
هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل؟ توضيح يحسم الأمر

فن

2026-01-27 | 04:34
هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل؟ توضيح يحسم الأمر
هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل؟ توضيح يحسم الأمر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن عودة الفنان المصري تامر حسني إلى طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد مرور نحو عامين على انفصالهما، ما فتح باب الجدل والتكهنات بين الجمهور ومحبي الثنائي.

وفي تعليقها على هذه الأخبار، أوضحت المخرجة سارة وفيق أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الأمور بين تامر وبسمة ما زالت على وضعها الحالي، وأن ما يُثار يعكس رغبة الجمهور وتعاطفه معهما أكثر مما يعكس واقع العلاقة.

وقالت سارة وفيق خلال ندوة صحافية، ردًا على سؤال حول حقيقة عودتهما، إن الجمهور يحب رؤيتهما معًا ويتمنى عودتهما، إلا أن ذلك لم يحدث، معربة عن أمنيتها بأن يوفقهما الله لما فيه الخير لهما.

وعن علاقتها بتامر حسني، أشارت سارة وفيق إلى أن العلاقة التي تجمعهما قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، موضحة أنه فنان كبير، وأن التعاون بينهما ناجح بفضل التفاهم والكيمياء المشتركة، لافتة إلى أن علاقتهما تتجاوز إطار العمل إلى ثقة متبادلة وصداقة حقيقية.

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
