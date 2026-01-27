هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل؟ توضيح يحسم الأمر

وفي تعليقها على هذه ، أوضحت المخرجة سارة وفيق أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الأمور بين تامر وبسمة ما زالت على وضعها الحالي، وأن ما يُثار يعكس رغبة الجمهور وتعاطفه معهما أكثر مما يعكس واقع العلاقة.

وقالت سارة وفيق خلال ندوة صحافية، ردًا على سؤال حول حقيقة عودتهما، إن الجمهور يحب رؤيتهما معًا ويتمنى عودتهما، إلا أن ذلك لم يحدث، معربة عن أمنيتها بأن يوفقهما لما فيه الخير لهما.

وعن علاقتها بتامر حسني، أشارت سارة وفيق إلى أن العلاقة التي تجمعهما قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، موضحة أنه فنان كبير، وأن التعاون بينهما ناجح بفضل التفاهم والكيمياء المشتركة، لافتة إلى أن علاقتهما تتجاوز إطار العمل إلى ثقة متبادلة وصداقة حقيقية.