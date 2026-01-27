شمس الكويتية تحسم الجدل وتوضح حقيقة تدهور حالتها الصحية

وبعد تفاعل كبير وتساؤلات عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة، خرجت شمس بتوضيح مباشر عبر حسابها، مؤكدة أنها بخير ولا تعاني من أي مشكلة صحية، وأن ما حدث كان نتيجة تصرف خاطئ من فريق العمل الخاص بأغنيتها الجديدة.

وأوضحت شمس في منشورها أن التغريدة جاءت على أساس أنها إعلان تشويقي، لكنها أحدثت سوء فهم كبير، مشيرة إلى أنها تفاجأت بحجم القلق الذي تسببت به، خاصة لدى عائلتها ووالدتها التي اعتقدت أن مكروهًا أصابها.

وأكدت الفنانة أن هذا الأسلوب ليس من طريقتها، وأنها لا تعتمد إثارة الجدل أو القلق لتحقيق الترند، موضحة أن ما جرى كان اجتهادًا غير موفق من بعض العاملين على الأغنية، ومشددة على أنها ستحاسب المسؤولين عن هذا الخطأ.

وختمت شمس رسالتها بالتأكيد على أنها بصحة جيدة، وتقضي وقتها حاليًا في مدينة ، مستمتعة بإقامتها على البحر، مطمئنة جمهورها ومحبيها بعد موجة القلق التي رافقت الخبر.