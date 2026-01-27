الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شمس الكويتية تحسم الجدل وتوضح حقيقة تدهور حالتها الصحية
شمس الكويتية تحسم الجدل وتوضح حقيقة تدهور حالتها الصحية
A-
A+

شمس الكويتية تحسم الجدل وتوضح حقيقة تدهور حالتها الصحية

فن

2026-01-27 | 04:51
شمس الكويتية تحسم الجدل وتوضح حقيقة تدهور حالتها الصحية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شمس الكويتية تحسم الجدل وتوضح حقيقة تدهور حالتها الصحية

حسمت الفنانة الكويتية شمس الكويتية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول حالتها الصحية، بعدما تسببت تغريدة نشرتها عبر منصة إكس قائلة فيها: «حبايب قلبي ادعولي بالشفاء»، في حالة قلق واسعة بين جمهورها ومتابعيها.

وبعد تفاعل كبير وتساؤلات عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة، خرجت شمس بتوضيح مباشر عبر حسابها، مؤكدة أنها بخير ولا تعاني من أي مشكلة صحية، وأن ما حدث كان نتيجة تصرف خاطئ من فريق العمل الخاص بأغنيتها الجديدة.

وأوضحت شمس في منشورها أن التغريدة جاءت على أساس أنها إعلان تشويقي، لكنها أحدثت سوء فهم كبير، مشيرة إلى أنها تفاجأت بحجم القلق الذي تسببت به، خاصة لدى عائلتها ووالدتها التي اعتقدت أن مكروهًا أصابها.

وأكدت الفنانة أن هذا الأسلوب ليس من طريقتها، وأنها لا تعتمد إثارة الجدل أو القلق لتحقيق الترند، موضحة أن ما جرى كان اجتهادًا غير موفق من بعض العاملين على الأغنية، ومشددة على أنها ستحاسب المسؤولين عن هذا الخطأ.

وختمت شمس رسالتها بالتأكيد على أنها بصحة جيدة، وتقضي وقتها حاليًا في مدينة ميامي، مستمتعة بإقامتها على البحر، مطمئنة جمهورها ومحبيها بعد موجة القلق التي رافقت الخبر.

اقرأ ايضا في فن

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
Play
07:12
Play

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:12

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
07:10

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم

توفي الكاتب الفلسطيني أكرم شريم عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة إبداعية طويلة في مجالات القصة والمسرح والدراما التلفزيونية، شكّل خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي السوري والفلسطيني، وكان من أبرز محطاتها تأليف المسلسل الشهير أيام شامية.

07:10

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم

توفي الكاتب الفلسطيني أكرم شريم عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة إبداعية طويلة في مجالات القصة والمسرح والدراما التلفزيونية، شكّل خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي السوري والفلسطيني، وكان من أبرز محطاتها تأليف المسلسل الشهير أيام شامية.

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
05:10

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

05:10

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

اخترنا لك
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
07:12
وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
07:10
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
05:10
زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ
05:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026