زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، يخضع سامح الصريطي حاليًا للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، حيث يتابع الفريق الطبي حالته الصحية عن كثب، مع إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة المطلوبة لتقييم وضعه الصحي بدقة.

وفي تطور مطمئن، كشفت زوجته المطربة حنان عن تفاصيل حالته، مؤكدة أن وضعه مستقر. وأوضحت أن زوجها تعرض لأزمة صحية مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن حالته الآن مستقرة ويجري حاليًا بعض الفحوصات الطبية، ومن المقرر أن يعود إلى منزله في وقت لاحق .

، صرّح نجل شقيقة الفنان "للقاهرة 24" أن سامح الصريطي شعر بتعب شديد مساء أمس، فتم نقله على الفور إلى أقرب مستشفى، حيث أبلغهم الأطباء بإصابته بجلطة في المخ، واصفًا حالته في البداية بالخطيرة، ومناشدًا الجمهور الدعاء له لتجاوز هذه الأزمة والعودة بصحة أفضل.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمتابعين مع الخبر، معربين عن دعمهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل للفنان سامح الصريطي.