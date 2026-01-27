دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

وأوضحت دوللي، من خلال خاصية القصص المصورة، أن قداس الصلاة على روح والدتها السيدة جاكلين سيُقام يوم الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً، داخل كنيسة القديس مار ، الكائنة في شارع حمدي الضاهر بمنطقة وسط البلد في .

وكانت دوللي قد نعت والدتها في وقت سابق عبر منشور مؤثر على صفحتها الرسمية في موقع ، أعلنت فيه خبر الوفاة وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالرحمة.

وكتبت في رسالتها: «تذكّر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود، توفيت والدتي، ادعوا لها بالرحمة»، في كلمات مقتضبة عبّرت فيها عن حزنها الكبير على فراق والدتها، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين قدّموا تعازيهم ودعواتهم للراحلة.