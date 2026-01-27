الأخبار
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

2026-01-27 | 05:10
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

وأوضحت دوللي، من خلال خاصية القصص المصورة، أن قداس الصلاة على روح والدتها السيدة جاكلين سيُقام يوم الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً، داخل كنيسة القديس مار يوسف، الكائنة في شارع حمدي الضاهر بمنطقة وسط البلد في القاهرة.

وكانت دوللي شاهين قد نعت والدتها في وقت سابق عبر منشور مؤثر على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أعلنت فيه خبر الوفاة وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالرحمة.

وكتبت في رسالتها: «تذكّر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود، توفيت والدتي، ادعوا لها بالرحمة»، في كلمات مقتضبة عبّرت فيها عن حزنها الكبير على فراق والدتها، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين قدّموا تعازيهم ودعواتهم للراحلة.

