الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فايز المالكي يحسم حقيقة تدهور صحته واصابته بورم
فايز المالكي يحسم حقيقة تدهور صحته واصابته بورم
A-
A+

فايز المالكي يحسم حقيقة تدهور صحته واصابته بورم

فن

2026-01-27 | 04:54
فايز المالكي يحسم حقيقة تدهور صحته واصابته بورم
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فايز المالكي يحسم حقيقة تدهور صحته واصابته بورم

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من القلق بعد تداول أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي فايز المالكي، وسط شائعات ربطت وضعه الصحي بإصابته بأمراض خطيرة.

وفي توضيح رسمي نقلَه الناشط حمد بن جروان، كُشف عن آخر التطورات المتعلقة بصحة الفنان، حيث أكد أن المالكي خضع مؤخرًا لإجراء خزعة طبية بهدف التحقق من طبيعة الأورام التي ظهرت لديه. وأظهرت الفحوصات أن هذه الأورام حميدة ولا تحمل أي مؤشرات سرطانية، ما بدد المخاوف التي انتشرت بين جمهوره ومحبيه.

ورغم النتائج المطمئنة، أوصى الفريق الطبي المشرف على حالته ببدء برنامج علاجي وقائي كإجراء احترازي، يهدف إلى تجنب أي مضاعفات محتملة في المستقبل. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج العلاجي الأسبوع المقبل، مع متابعة طبية دقيقة لضمان استقرار الحالة بشكل كامل.

وفي نفس السياق، خرج فايز المالكي بتغريدة عبر صفحته في "اكس"، كشف فيها وضعه الصحي، وقال: "لكل من سال عني اسال الله لا يريكم مكروه بغالي ابشركم اني بخير طلع لي اورام في المستقيم والبطن. وطلعت اورام حميدة اللهم لك الحمد وقاعد اتعالج واموري زينه والحمد لله انها…حميدة.. اللهم لك الحمد والشكر ولا تحرموني من دعواتكم".

وقد لاقت هذه المستجدات ارتياحًا واسعًا في الأوساط الفنية وبين جمهور الفنان، خصوصًا بعد موجة الشائعات التي أثارت القلق في الفترة الماضية.

 

اقرأ ايضا في فن

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
Play
07:12
Play

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:12

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
07:10

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم

توفي الكاتب الفلسطيني أكرم شريم عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة إبداعية طويلة في مجالات القصة والمسرح والدراما التلفزيونية، شكّل خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي السوري والفلسطيني، وكان من أبرز محطاتها تأليف المسلسل الشهير أيام شامية.

07:10

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم

توفي الكاتب الفلسطيني أكرم شريم عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة إبداعية طويلة في مجالات القصة والمسرح والدراما التلفزيونية، شكّل خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي السوري والفلسطيني، وكان من أبرز محطاتها تأليف المسلسل الشهير أيام شامية.

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
05:10

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

05:10

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

اخترنا لك
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
07:12
وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
07:10
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
05:10
زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ
05:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026