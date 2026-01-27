فايز المالكي يحسم حقيقة تدهور صحته واصابته بورم

وفي توضيح رسمي نقلَه الناشط حمد بن جروان، كُشف عن آخر التطورات المتعلقة بصحة الفنان، حيث أكد أن المالكي خضع مؤخرًا لإجراء خزعة طبية بهدف التحقق من طبيعة الأورام التي ظهرت لديه. وأظهرت الفحوصات أن هذه الأورام حميدة ولا تحمل أي مؤشرات سرطانية، ما بدد المخاوف التي انتشرت بين جمهوره ومحبيه.

ورغم النتائج المطمئنة، أوصى الفريق الطبي المشرف على حالته ببدء برنامج علاجي وقائي كإجراء احترازي، يهدف إلى تجنب أي مضاعفات محتملة في . ومن المقرر أن ينطلق البرنامج العلاجي الأسبوع المقبل، مع متابعة طبية دقيقة لضمان استقرار الحالة بشكل كامل.

وفي نفس السياق، خرج بتغريدة عبر صفحته في "اكس"، كشف فيها وضعه الصحي، وقال: "لكل من سال عني اسال لا يريكم مكروه بغالي ابشركم اني بخير طلع لي اورام في المستقيم والبطن. وطلعت اورام حميدة اللهم لك الحمد وقاعد اتعالج واموري زينه والحمد لله انها…حميدة.. اللهم لك الحمد والشكر ولا تحرموني من دعواتكم".

وقد لاقت هذه المستجدات ارتياحًا واسعًا في الأوساط الفنية وبين جمهور الفنان، خصوصًا بعد موجة الشائعات التي أثارت القلق في الفترة الماضية.