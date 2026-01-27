الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
القضاء يقرر إحالة عمرو أديب للمحاكمة على خلفية بلاغ مرتضى منصور
القضاء يقرر إحالة عمرو أديب للمحاكمة على خلفية بلاغ مرتضى منصور
A-
A+

القضاء يقرر إحالة عمرو أديب للمحاكمة على خلفية بلاغ مرتضى منصور

فن

2026-01-27 | 07:16
القضاء يقرر إحالة عمرو أديب للمحاكمة على خلفية بلاغ مرتضى منصور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
القضاء يقرر إحالة عمرو أديب للمحاكمة على خلفية بلاغ مرتضى منصور

أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارًا بإحالة الإعلامي عمرو أديب إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار مرتضى منصور، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فحص البلاغات المقدّمة ضده وسماع أقوال الأطراف المعنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدّم به مرتضى منصور، اتهم فيه عمرو أديب بالتشهير والإساءة إليه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسّع شمل مراجعة المحتوى محل الاتهام. وبعد انتهاء التحقيقات، خلصت الجهات القضائية إلى ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الإعلامي، لتقرر إحالته رسميًا إلى المحاكمة الجنائية للفصل في الاتهامات.

وتزامن هذا التطور القضائي مع استمرار نشاط مرتضى منصور القانوني في قضية أخرى أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بوفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك. فقد أنهى منصور، بصفته محامي أسرة السباح الراحل، إجراءات الادعاء بالحق المدني، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 ألفًا وواحد جنيه ضد المتهمين في القضية.

وفي هذا السياق، قررت محكمة جنح مدينة نصر ثانٍ تأجيل نظر الجنحة رقم 8047 لسنة 2025 إلى جلسة 8 يناير 2026، وذلك لإعلان المتهمين رسميًا بطلب الادعاء المدني. وكانت النيابة العامة قد أحالت عددًا من مسؤولي اتحاد السباحة ومنظمي البطولة وأفراد من طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهم بالتسبب الخطأ في وفاة السباح نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام أثناء تنظيم بطولة الجمهورية للسباحة.

وطالب الادعاء المدني بإلزام المتهمين بسداد التعويضات المطلوبة، إلى جانب المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، مع احتفاظ أسرة المجني عليه بحقها الكامل في المطالبة بتعويض نهائي في مرحلة لاحقة من التقاضي.

اقرأ ايضا في فن

تطورات جديدة تطمئن محبي مايكل شوماخر بعد عقد على الحادث
10:36

تطورات جديدة تطمئن محبي مايكل شوماخر بعد عقد على الحادث

تشير معلومات حديثة إلى تحسّن تدريجي في الحالة الصحية لأسطورة سباقات الفورمولا 1، مايكل شوماخر، بعد أكثر من عشر سنوات على حادث التزلج الخطير الذي تعرّض له عام 2013، وأدّى إلى ابتعاده الكامل عن الظهور الإعلامي والحياة العامة.

10:36

تطورات جديدة تطمئن محبي مايكل شوماخر بعد عقد على الحادث

تشير معلومات حديثة إلى تحسّن تدريجي في الحالة الصحية لأسطورة سباقات الفورمولا 1، مايكل شوماخر، بعد أكثر من عشر سنوات على حادث التزلج الخطير الذي تعرّض له عام 2013، وأدّى إلى ابتعاده الكامل عن الظهور الإعلامي والحياة العامة.

مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد دخولها المستشفى
Play
10:25
Play

مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد دخولها المستشفى

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري مقطع فيديو قصير عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيه من داخل المستشفى، ما أثار قلق متابعيها وتساؤلاتهم حول حالتها الصحية.

10:25

مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد دخولها المستشفى

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري مقطع فيديو قصير عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيه من داخل المستشفى، ما أثار قلق متابعيها وتساؤلاتهم حول حالتها الصحية.

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
Play
07:12
Play

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:12

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
تطورات جديدة تطمئن محبي مايكل شوماخر بعد عقد على الحادث
10:36
مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد دخولها المستشفى
10:25
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
07:12
وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
07:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026