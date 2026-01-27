عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

وجاء الحضور هذا العام قويًا ومميزًا، حيث تألقت النجمات بإطلالات جمعت بين الجرأة، الفخامة، والهوية الجمالية الراقية، مؤكدات أن النجمات العربيات أصبحن عنصرًا أساسيًا في الموضة العالمي داخل عاصمة الأناقة باريس.

وتصدّرت هيفاء وهبي المشهد خلال حضورها عرض المصمم العالمي جورج حبيقة لمجموعته الجديدة “L’AMOUR” لموسم كوتور ربيع وصيف 2026. ومن قلب مدينة الحب والجمال، أطلت هيفاء بإطلالة وُصفت بأنها من الأكثر لفتًا للأنظار خلال أسبوع الموضة، حيث اختارت معطفًا طويلًا وفخمًا باللون الأحمر، مرصعًا بالكامل بحبيبات الكريستال اللامعة التي انعكست مع أضواء ، مجسدة روح مجموعة “L’AMOUR” بما تحمله من رومانسية وقوة.

وجاء المعطف بقصة مستقيمة وأنيقة أضفت على الإطلالة طابعًا ملكيًا، فيما نسقته مع فستان قصير باللون الأسود أبرز رشاقتها وخلق توازنًا مدروسًا بين الجرأة والكلاسيكية. كما أكملت هيفاء إطلالتها بحقيبة يد من “هيرميس” باللون الأحمر نفسه، مع حذاء بكعب عالٍ ونظارات شمسية سوداء، لتقدّم لوكًا متكاملًا شكّل مصدر إلهام لعاشقات الموضة. ولم تقتصر إطلالتها على الأزياء فقط، إذ اعتمدت شعرها الأسود منسدلًا بلمعة صحية، مع مكياج ناعم ركّز على إبراز ملامحها، ما انسجم مع فخامة اللوك.

من جهتها، سجّلت ديما قندلفت حضورًا لا يقل جرأة وأناقة خلال العرض نفسه، حيث جسّدت مفهوم الـ Fashion Statement بأسلوب لافت. اختارت جاكيت جلدي لامع بتصميم غير تقليدي، تميّز بلمسة فرو بيج من الخلف وعلى الأكمام، ليبدو وكأنه قطعة مستقلة من الفرو، في ابتكار يعكس روح الكوتور المعاصر. ونسّقت الجاكيت مع تنورة ميدي بفتحة عالية مرصعة بالقطع المعدنية، ما منح الإطلالة طابعًا دراماتيكيًا عصريًا.

وأكملت ديما طلتها بحقيبة يد صغيرة بنية من لويس فويتون، ونظارات شمسية بأسلوب “كات آي”، إضافة إلى حذاء مرصع بمسامير معدنية، لتجمع بين الـ Chic الباريسي واللمسة العصرية الجريئة.

إلى جانب الإطلالات، لفتت الفيديوهات العفوية القصيرة التي جمعت هيفاء وهبي وديما قندلفت من قلب اهتمام الجمهور، حيث أشاد المتابعون بعفويتهما، انسجامهما، وحضورهما اللافت، معتبرين أن هذا الظهور يعكس صورة مشرّفة للنجمة في أهم المحافل العالمية.