4 آب "الحقيقة الضائعة"
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

فن

2026-01-27 | 07:12
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
Aljadeed
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحضور العربي هذا العام قويًا ومميزًا، حيث تألقت النجمات بإطلالات جمعت بين الجرأة، الفخامة، والهوية الجمالية الراقية، مؤكدات أن النجمات العربيات أصبحن عنصرًا أساسيًا في مشهد الموضة العالمي داخل عاصمة الأناقة باريس.

وتصدّرت هيفاء وهبي المشهد خلال حضورها عرض المصمم العالمي جورج حبيقة لمجموعته الجديدة "L'AMOUR" لموسم كوتور ربيع وصيف 2026. ومن قلب مدينة الحب والجمال، أطلت هيفاء بإطلالة وُصفت بأنها من الأكثر لفتًا للأنظار خلال أسبوع الموضة، حيث اختارت معطفًا طويلًا وفخمًا باللون الأحمر، مرصعًا بالكامل بحبيبات الكريستال اللامعة التي انعكست مع أضواء العرض، مجسدة روح مجموعة "L'AMOUR" بما تحمله من رومانسية وقوة.

وجاء المعطف بقصة مستقيمة وأنيقة أضفت على الإطلالة طابعًا ملكيًا، فيما نسقته مع فستان قصير باللون الأسود أبرز رشاقتها وخلق توازنًا مدروسًا بين الجرأة والكلاسيكية. كما أكملت هيفاء إطلالتها بحقيبة يد من "هيرميس" باللون الأحمر نفسه، مع حذاء بكعب عالٍ ونظارات شمسية سوداء، لتقدّم لوكًا متكاملًا شكّل مصدر إلهام لعاشقات الموضة. ولم تقتصر إطلالتها على الأزياء فقط، إذ اعتمدت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بلمعة صحية، مع مكياج ناعم ركّز على إبراز ملامحها، ما انسجم مع فخامة اللوك.

من جهتها، سجّلت ديما قندلفت حضورًا لا يقل جرأة وأناقة خلال العرض نفسه، حيث جسّدت مفهوم الـ Fashion Statement بأسلوب لافت. اختارت جاكيت جلدي أسود لامع بتصميم غير تقليدي، تميّز بلمسة فرو بيج من الخلف وعلى الأكمام، ليبدو وكأنه قطعة مستقلة من الفرو، في ابتكار يعكس روح الكوتور المعاصر. ونسّقت الجاكيت مع تنورة ميدي بفتحة عالية مرصعة بالقطع المعدنية، ما منح الإطلالة طابعًا دراماتيكيًا عصريًا.

وأكملت ديما طلتها بحقيبة يد صغيرة بنية من لويس فويتون، ونظارات شمسية بأسلوب "كات آي"، إضافة إلى حذاء مرصع بمسامير معدنية، لتجمع بين الـ Chic الباريسي واللمسة العصرية الجريئة.

إلى جانب الإطلالات، لفتت الفيديوهات العفوية القصيرة التي جمعت هيفاء وهبي وديما قندلفت من قلب الحدث اهتمام الجمهور، حيث أشاد المتابعون بعفويتهما، انسجامهما، وحضورهما اللافت، معتبرين أن هذا الظهور يعكس صورة مشرّفة للنجمة العربية في أهم المحافل العالمية.

 
 

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
07:10

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم

توفي الكاتب الفلسطيني أكرم شريم عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة إبداعية طويلة في مجالات القصة والمسرح والدراما التلفزيونية، شكّل خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي السوري والفلسطيني، وكان من أبرز محطاتها تأليف المسلسل الشهير أيام شامية.

07:10

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم

توفي الكاتب الفلسطيني أكرم شريم عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة إبداعية طويلة في مجالات القصة والمسرح والدراما التلفزيونية، شكّل خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي السوري والفلسطيني، وكان من أبرز محطاتها تأليف المسلسل الشهير أيام شامية.

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
05:10

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

05:10

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ
05:07

زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أُصيب بجلطة في المخ استدعت نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

05:07

زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أُصيب بجلطة في المخ استدعت نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
07:10
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
05:10
زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ
05:07
فايز المالكي يحسم حقيقة تدهور صحته واصابته بورم
04:54

