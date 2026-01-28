الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

فن

2026-01-28 | 04:40
طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
Aljadeed
طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

تحسّن ملحوظ طرأ على الحالة الصحية للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن طبيبها المعالج نبيل عبد المقصود عودتها إلى منزلها عقب فترة من المتابعة الطبية الدقيقة.

وأوضح الطبيب، في تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لشيرين أصبحت مستقرة وتشهد تطورًا إيجابيًا، ما سمح بانتقالها إلى مرحلة الاستشفاء المنزلي في أجواء هادئة وتحت إشراف طبي مستمر، مؤكدًا أنها بخير في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن خطة العلاج تركز حاليًا على الراحة والالتزام بالتعليمات الطبية لضمان التعافي الكامل، لافتًا إلى أن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق، خلافًا لما تم تداوله من شائعات خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا التطور ليضع حدًا لحالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول وضع شيرين الصحي، ويطمئن جمهورها ومحبيها الذين تابعوا حالتها باهتمام واسع، في انتظار عودتها التدريجية إلى نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.

اقرأ ايضا في فن

قلق على منة فضالي بعد وعكة صحية مفاجئة ووالدتها تطلب الدعاء
05:26

قلق على منة فضالي بعد وعكة صحية مفاجئة ووالدتها تطلب الدعاء

أثارت والدة الفنانة المصرية منة فضالي حالة من القلق بين جمهور ابنتها، بعدما كشفت عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، مطالبة المتابعين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

05:26

قلق على منة فضالي بعد وعكة صحية مفاجئة ووالدتها تطلب الدعاء

أثارت والدة الفنانة المصرية منة فضالي حالة من القلق بين جمهور ابنتها، بعدما كشفت عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، مطالبة المتابعين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

بحثاً عن الهدوء والأمان… أنجلينا جولي تخطط للرحيل عن الولايات المتحدة
05:10

بحثاً عن الهدوء والأمان… أنجلينا جولي تخطط للرحيل عن الولايات المتحدة

تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لمرحلة جديدة في حياتها، مع اتجاهها لمغادرة الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة أمضتها في لوس أنجلوس، حيث بدأت بوضع خطط لبيع منزلها التاريخي الذي اشترته عام 2017 مقابل 24.5 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في ظل سعيها لتأمين مزيد من الخصوصية والأمان لأبنائها الستة، بعد انفصالها عن النجم براد بيت.

05:10

بحثاً عن الهدوء والأمان… أنجلينا جولي تخطط للرحيل عن الولايات المتحدة

تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لمرحلة جديدة في حياتها، مع اتجاهها لمغادرة الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة أمضتها في لوس أنجلوس، حيث بدأت بوضع خطط لبيع منزلها التاريخي الذي اشترته عام 2017 مقابل 24.5 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في ظل سعيها لتأمين مزيد من الخصوصية والأمان لأبنائها الستة، بعد انفصالها عن النجم براد بيت.

ابنة كيم كارداشيان ترد بسخرية على منتقدي أسنانها السوداء
05:08

ابنة كيم كارداشيان ترد بسخرية على منتقدي أسنانها السوداء

أشعلت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها الساخر على تعليقات انتقدت مظهر أسنانها السوداء خلال بث مباشر عبر إنستغرام.

05:08

ابنة كيم كارداشيان ترد بسخرية على منتقدي أسنانها السوداء

أشعلت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها الساخر على تعليقات انتقدت مظهر أسنانها السوداء خلال بث مباشر عبر إنستغرام.

