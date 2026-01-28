طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

وأوضح الطبيب، في تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لشيرين أصبحت مستقرة وتشهد تطورًا إيجابيًا، ما سمح بانتقالها إلى مرحلة الاستشفاء المنزلي في أجواء هادئة وتحت إشراف طبي مستمر، مؤكدًا أنها بخير في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن خطة العلاج تركز حاليًا على الراحة والالتزام بالتعليمات الطبية لضمان التعافي الكامل، لافتًا إلى أن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق، خلافًا لما تم تداوله من شائعات خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا التطور ليضع حدًا لحالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول وضع الصحي، ويطمئن جمهورها ومحبيها الذين تابعوا حالتها باهتمام واسع، في انتظار عودتها التدريجية إلى نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.