الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضيحة قضائية تهز عائلة بيبر.. شقيقة هايلي تواجه السجن في قضية صادمة
فضيحة قضائية تهز عائلة بيبر.. شقيقة هايلي تواجه السجن في قضية صادمة
A-
A+

فضيحة قضائية تهز عائلة بيبر.. شقيقة هايلي تواجه السجن في قضية صادمة

فن

2026-01-28 | 08:17
فضيحة قضائية تهز عائلة بيبر.. شقيقة هايلي تواجه السجن في قضية صادمة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضيحة قضائية تهز عائلة بيبر.. شقيقة هايلي تواجه السجن في قضية صادمة

في وقتٍ تحصد فيه عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر نجاحات متتالية وتعيش واحدة من أبرز محطّات مسيرتها المهنية، وجدت عائلتها نفسها في قلب جدل قضائي صادم بعد تطورات قانونية خطيرة تتعلّق بشقيقتها ألايا بالدوين أرونوف.

فقد كشفت وثائق رسمية صادرة عن محكمة في ولاية جورجيا عن توجيه أربع تهم جنائية رسمية إلى ألايا، ابنة الممثل ستيفن بالدوين، على خلفية حادثة وُصفت بالصادمة وقعت داخل أحد النوادي الليلية.
وبحسب لائحة الاتهام، تشمل التهم الاعتداء البسيط، والضرب، والتعدّي على ممتلكات الغير، إضافة إلى سلوكيات اعتُبرت “غريبة ومشينة”، إذ يُزعم أن المتهمة اعتدت على موظفين داخل المكان باستخدام فوطة صحية، إلى جانب تورطها في شجار عنيف تخلّله شدّ شعر وتخريب.

ورغم أن الواقعة تعود إلى فترة سابقة، فإن المدّعين العامين قرروا في الآونة الأخيرة تحريك الملف قضائيًا، ما يضع ألايا أمام احتمال عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام كامل في حال إدانتها بالتهم المنسوبة إليها.

ويأتي هذا التطور القضائي في توقيت حساس، تزامن مع احتفال هايلي بيبر بفوزها بجائزة “رائدة الأناقة” لعام 2026، وهو ما حوّل الأنظار الإعلامية من إنجازها المهني إلى الفضيحة العائلية، خصوصًا أن ألايا هي شقيقة زوجة النجم العالمي جاستن بيبر.

ومن المقرر أن تمثل ألايا بالدوين أرونوف أمام المحكمة في جلسة استماع حاسمة تُعقد في 23 نيسان (أبريل) المقبل، وسط ترقّب إعلامي واسع لما ستؤول إليه هذه القضية التي ألقت بظلالها على واحدة من أشهر العائلات في هوليوود.

اقرأ ايضا في فن

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها
09:08

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها

أعلن المحامي إسماعيل دشتي إخلاء سبيل موكلته خلود، مؤكدًا انتهاء إجراءات الإفراج عنها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

09:08

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها

أعلن المحامي إسماعيل دشتي إخلاء سبيل موكلته خلود، مؤكدًا انتهاء إجراءات الإفراج عنها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة
08:53

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة

نجحت الممثلة والمغنية الأميركية تيانا تايلور في خطف الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع باريس للأزياء الراقية، بعد ظهورها بإطلالة استثنائية أثارت جدلًا واسعًا، تمثّلت في مجوهرات لافتة وُصفت إعلاميًا بـ“مجوهرات السرقة”.

08:53

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة

نجحت الممثلة والمغنية الأميركية تيانا تايلور في خطف الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع باريس للأزياء الراقية، بعد ظهورها بإطلالة استثنائية أثارت جدلًا واسعًا، تمثّلت في مجوهرات لافتة وُصفت إعلاميًا بـ“مجوهرات السرقة”.

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
08:51

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مشاركتها في عرض يانينا كوتور، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار بحضورها وتفاعلها العفوي مع الجمهور.

08:51

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مشاركتها في عرض يانينا كوتور، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار بحضورها وتفاعلها العفوي مع الجمهور.

اخترنا لك
إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها
09:08
تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة
08:53
هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
08:51
عدنان أبو الشامات يدخل على خط الجدل ويعلّق على قرار منع المكياج
08:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026