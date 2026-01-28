فضيحة قضائية تهز عائلة بيبر.. شقيقة هايلي تواجه السجن في قضية صادمة

فقد كشفت وثائق رسمية صادرة عن محكمة في ولاية عن أربع تهم جنائية رسمية إلى ألايا، ابنة الممثل ستيفن بالدوين، على خلفية حادثة وُصفت بالصادمة وقعت داخل أحد النوادي الليلية.

وبحسب لائحة الاتهام، تشمل التهم الاعتداء البسيط، والضرب، والتعدّي على ممتلكات الغير، إضافة إلى سلوكيات اعتُبرت “غريبة ومشينة”، إذ يُزعم أن المتهمة اعتدت على موظفين داخل المكان باستخدام فوطة صحية، إلى جانب تورطها في عنيف تخلّله شدّ شعر وتخريب.

ورغم أن الواقعة تعود إلى فترة سابقة، فإن المدّعين العامين قرروا في الآونة تحريك الملف قضائيًا، ما يضع ألايا أمام احتمال عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام كامل في حال إدانتها بالتهم المنسوبة إليها.

ويأتي هذا التطور القضائي في توقيت حساس، تزامن مع احتفال هايلي بيبر بفوزها بجائزة “رائدة الأناقة” لعام 2026، وهو ما حوّل الأنظار الإعلامية من إنجازها المهني إلى الفضيحة العائلية، خصوصًا أن ألايا هي شقيقة زوجة جاستن بيبر.

ومن المقرر أن تمثل ألايا بالدوين أرونوف أمام المحكمة في جلسة استماع حاسمة تُعقد في 23 (أبريل) المقبل، وسط ترقّب إعلامي واسع لما ستؤول إليه هذه القضية التي ألقت بظلالها على واحدة من أشهر العائلات في هوليوود.