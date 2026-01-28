الأخبار
مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور بلحظات رومانسية
مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور بلحظات رومانسية
مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور بلحظات رومانسية

فن

2026-01-28 | 08:23
مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور بلحظات رومانسية
مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور بلحظات رومانسية

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلاد زوجها مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور، من خلال مشاركة متابعيها صورًا رومانسية جمعتهما عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”.

وأرفقت مي الصور برسالة عاطفية لزوجها عبّرت فيها عن حبها وامتنانها لوجوده في حياتها، حيث كتبت: “كل سنة وأنت طيب وجنبي وونسي وسندي وحبي وعوض ربنا ليا”، في كلمات لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين انهالوا بالتهاني والتعليقات الإيجابية.

من جهته، حرص أحمد تيمور على مشاركة متابعيه مقاطع فيديو توثق أجواء الاحتفال، ظهر فيها وهو يتغزّل بزوجته ويبادلها مشاعر الحب، معبرًا عن تقديره الكبير لها ودورها في حياته، وواصفًا إياها بـ“برنسيسة الدنيا”.

وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع المنشورات المتبادلة بين الزوجين، معتبرين أن اللحظات العفوية والرومانسية التي ظهرت في الصور والفيديوهات تعكس حالة من الانسجام والاستقرار في حياتهما الزوجية، متمنين لهما دوام السعادة والحب.

 
 

