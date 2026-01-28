صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا

وكان الراحل قد وقّع اسمه قبل أيام قليلة على بوسترات مسلسل المجنون المنتظر في الموسم الرمضاني المقبل، ليُضاف إلى رصيده الفني الحافل في مجال جلسات التصوير وتصميم الأفيشات الدعائية. ويُعد جهاد كردي من أبرز الأسماء في هذا المجال، إذ ارتبط اسمه بالملصقات الرسمية لعدد من الأعمال الدرامية المعروفة، من بينها السبع، شارع ، البوابات السبعة، العربجي، زقاق الجن، وعندما تشيخ الذئاب.

ونعى عدد من الفنانين والمشاهير المصور الراحل بكلمات مؤثرة، من بينهم الفنان الذي نشر صورة جمعته بجهاد كردي إلى جانب الفنان ، وكتب معبرًا عن حزنه العميق على رحيله، واصفًا إياه بصانع أجمل بوسترات الأعمال الدرامية، ومؤكدًا أن فقدانه شكّل صدمة كبيرة وكسر قلوب محبيه.

كما عبّرت الفنانة تولين البكري عن حزنها الشديد، من خلال منشور عبر حسابها على ، قالت فيه إنها لا تكاد تصدق الخبر، داعية إلى الاتعاظ، ومشيرة إلى أن الموت أقرب مما يتخيل الإنسان، وأن ما يبقى في النهاية هو الأثر والأعمال، سواء كانت خيرًا أم شرًا، قبل أن تختتم رسالتها بالدعاء للراحل بالصبر والرحمة ولعائلته بالعزاء.

وبرحيل جهاد كردي، يفقد الوسط الفني السوري اسمًا شابًا ترك بصمة واضحة في الصورة والملصق الدرامي، وأثرًا فنيًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة الأعمال التي شارك في صناعتها.