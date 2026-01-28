الأخبار
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا

فن

2026-01-28 | 05:29
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا

رحل فجر اليوم، وبشكل مفاجئ وصادم، المصور السوري المتخصص في مجال الدراما التلفزيونية جهاد كردي عن عمر ناهز 36 عامًا، ما خلّف حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني والإعلامي.

وكان الراحل قد وقّع اسمه قبل أيام قليلة على بوسترات مسلسل سعادة المجنون المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ليُضاف إلى رصيده الفني الحافل في مجال جلسات التصوير وتصميم الأفيشات الدعائية. ويُعد جهاد كردي من أبرز الأسماء في هذا المجال، إذ ارتبط اسمه بالملصقات الرسمية لعدد من الأعمال الدرامية المعروفة، من بينها السبع، شارع شيكاغو، البوابات السبعة، العربجي، زقاق الجن، وعندما تشيخ الذئاب.

ونعى عدد من الفنانين والمشاهير المصور الراحل بكلمات مؤثرة، من بينهم الفنان باسم ياخور الذي نشر صورة جمعته بجهاد كردي إلى جانب الفنان عابد فهد، وكتب معبرًا عن حزنه العميق على رحيله، واصفًا إياه بصانع أجمل بوسترات الأعمال الدرامية، ومؤكدًا أن فقدانه شكّل صدمة كبيرة وكسر قلوب محبيه.

كما عبّرت الفنانة تولين البكري عن حزنها الشديد، من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيه إنها لا تكاد تصدق الخبر، داعية إلى الاتعاظ، ومشيرة إلى أن الموت أقرب مما يتخيل الإنسان، وأن ما يبقى في النهاية هو الأثر والأعمال، سواء كانت خيرًا أم شرًا، قبل أن تختتم رسالتها بالدعاء للراحل بالصبر والرحمة ولعائلته بالعزاء.

وبرحيل جهاد كردي، يفقد الوسط الفني السوري اسمًا شابًا ترك بصمة واضحة في الصورة والملصق الدرامي، وأثرًا فنيًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة الأعمال التي شارك في صناعتها.

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها
09:08

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها

أعلن المحامي إسماعيل دشتي إخلاء سبيل موكلته خلود، مؤكدًا انتهاء إجراءات الإفراج عنها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

09:08

إسماعيل دشتي يعلن إخلاء سبيل الدكتورة خلود وزوجها

أعلن المحامي إسماعيل دشتي إخلاء سبيل موكلته خلود، مؤكدًا انتهاء إجراءات الإفراج عنها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة
08:53

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة

نجحت الممثلة والمغنية الأميركية تيانا تايلور في خطف الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع باريس للأزياء الراقية، بعد ظهورها بإطلالة استثنائية أثارت جدلًا واسعًا، تمثّلت في مجوهرات لافتة وُصفت إعلاميًا بـ“مجوهرات السرقة”.

08:53

تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة

نجحت الممثلة والمغنية الأميركية تيانا تايلور في خطف الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع باريس للأزياء الراقية، بعد ظهورها بإطلالة استثنائية أثارت جدلًا واسعًا، تمثّلت في مجوهرات لافتة وُصفت إعلاميًا بـ“مجوهرات السرقة”.

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
08:51

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مشاركتها في عرض يانينا كوتور، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار بحضورها وتفاعلها العفوي مع الجمهور.

08:51

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مشاركتها في عرض يانينا كوتور، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار بحضورها وتفاعلها العفوي مع الجمهور.

