قلق على منة فضالي بعد وعكة صحية مفاجئة ووالدتها تطلب الدعاء

وشاركت والدة منة عبر حسابها على صورة لابنتها بدت فيها مرهقة، ويدها موصولة بخراطيم المحاليل الطبية، موضحة أن حرارتها وصلت إلى 40 درجة مئوية، وأن حالتها الصحية حالت دون قدرتها على الحركة، ما استدعى تدخل الأطباء وتركيب المحاليل، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من الجمهور.

وفي سياق آخر، كانت منة فضالي قد حلّت مؤخرًا ضيفة على برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي فرج عبر ، حيث تحدثت بصراحة عن تجربة شخصية صعبة مرّت بها في وقت سابق، كاشفة خضوعها للإجهاض. وأوضحت أن قرارها جاء بدافع شعورها بعدم الجاهزية لتحمّل مسؤولية إنجاب طفل في تلك المرحلة من حياتها، معتبرة أن الأمر لم يكن ظلمًا للجنين بقدر ما كان إدراكًا لعدم استعدادها النفسي والعمري للأمومة آنذاك.

وأكدت منة أن قرارها لم يكن مرتبطًا بطليقها أو بظروف العلاقة، بل نابعًا من قناعتها الشخصية في تلك الفترة. وعن شعورها بالندم، أشارت إلى أنها لا تستطيع الجزم بما كانت ستفعله لو عاد بها الزمن، موضحة أن تغيّر نمط حياتها ونضج أفكارها مع مرور السنوات جعلا إحساس الندم يظهر لاحقًا، خصوصًا مع اختلاف نظرتها الحالية للحياة عن تلك المرحلة السابقة.