هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
A-
A+

هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

فن

2026-01-28 | 08:51
هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مشاركتها في عرض يانينا كوتور، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار بحضورها وتفاعلها العفوي مع الجمهور.

وظهرت هيفاء في الفيديو، الذي شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهي تقف على منصة العرض بكامل أناقتها لالتقاط الصور، قبل أن تفاجأ بمجموعة من السيدات الآسيويات يقتربن منها بحماس ويرددن عبارة “بدنا نروق”. وبدا الارتباك واضحًا على النجمة في اللحظات الأولى، قبل أن تتحول الصدمة إلى ضحك وتفاعل لطيف، إذ راحت ترقص معهن بحركات أنثوية عفوية، ما أشعل حماس الحاضرين وأثار موجة تفاعل واسعة على المنصات الرقمية.

ولاقى المقطع إعجابًا كبيرًا من المتابعين، الذين أثنوا على حضور هيفاء الطاغي في أسبوع الموضة، مشيدين بأسلوبها التلقائي في التعامل مع محبيها من مختلف الجنسيات والأعمار، واعتبروا أن عفويتها لا تقل جاذبية عن أناقتها.

أما على صعيد الإطلالة، فقد تألقت هيفاء وهبي خلال عرض يانينا كوتور بزي مستوحى من الروح اليابانية، حيث ارتدت طقمًا باللون الزهري مزينًا بورود حمراء قرمزية، تألف من جاكيت وتنورة طويلة مع ذيل ممتد من الخلف أضفى لمسة فخامة على التصميم. وتميز اللوك بقصّاته الهادئة وتفاصيله الدقيقة، مع قبعة زهرية متناغمة مع الأزياء، ما منح الإطلالة طابعًا فنيًا راقيًا يجمع بين الأناقة والبعد الثقافي، مؤكدة مجددًا مكانتها كأيقونة للموضة في المحافل العالمية.

