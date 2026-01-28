هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور

وظهرت هيفاء في الفيديو، الذي شاركته عبر حسابها الرسمي على ، وهي تقف على منصة بكامل أناقتها لالتقاط الصور، قبل أن تفاجأ بمجموعة من السيدات الآسيويات يقتربن منها بحماس ويرددن عبارة “بدنا نروق”. وبدا الارتباك واضحًا على في اللحظات الأولى، قبل أن تتحول الصدمة إلى ضحك وتفاعل لطيف، إذ راحت ترقص معهن بحركات أنثوية عفوية، ما أشعل الحاضرين وأثار موجة تفاعل على المنصات الرقمية.

ولاقى المقطع إعجابًا كبيرًا من المتابعين، الذين أثنوا على حضور هيفاء الطاغي في أسبوع الموضة، مشيدين بأسلوبها التلقائي في التعامل مع محبيها من مختلف الجنسيات والأعمار، واعتبروا أن عفويتها لا تقل جاذبية عن أناقتها.

أما على صعيد الإطلالة، فقد تألقت هيفاء خلال عرض يانينا كوتور بزي مستوحى من الروح اليابانية، حيث ارتدت طقمًا باللون الزهري مزينًا بورود حمراء قرمزية، تألف من جاكيت وتنورة طويلة مع ذيل ممتد من الخلف أضفى لمسة فخامة على التصميم. وتميز اللوك بقصّاته الهادئة وتفاصيله الدقيقة، مع قبعة زهرية متناغمة مع الأزياء، ما منح الإطلالة طابعًا فنيًا راقيًا يجمع بين الأناقة والبعد الثقافي، مؤكدة مجددًا مكانتها كأيقونة للموضة في المحافل العالمية.