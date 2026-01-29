الهام الفضالة ترتدي الحجاب بعد خروجها من السجن.. هل اعلنت اعتزالها؟

تصدّر اسم الفنانة منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو من بثّ مباشر ظهرت فيه بالحجاب، ما أشعل موجة تفاعل وأثار نقاشًا حادًا بين المتابعين.



وخلال البث، تلقّت الفضالة سؤالًا من إحدى المتابعات حول سبب عدم ارتدائها الحجاب، لتردّ بعفوية وتقوم بوضع الحجاب أمام الكاميرا، في لقطة اعتبرها كثيرون صادقة ومفاجئة.

وعلّقت قائلة: «ادعولي بالهداية… اكتب لي الحجاب… ما تدرون ربكم بأي لحظة كاتبه لي… يمكن يوم تشوفوني طالعة لكم فيه»، مؤكدة أن الهداية قرار قلبي وتوقيت إلهي لا يمكن التنبؤ به.

المقطع لاقى تفاعلًا كبيرًا بين من عبّر عن دعمه وتشجيعه، ومن رأى في الخطوة رسالة روحية شخصية، فيما استمر الجدل على منصّات التواصل حول معنى التصريح وحدوده بين القناعة الفردية والظهور العلني.