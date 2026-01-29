وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق

خيم الحزن على الوسط الفني العربي والسوري بعد مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل شقتها في العاصمة السورية دمشق,من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مما أثار حالة من الذهول والغضب بين جمهورها وزملائها.
أكدت مصادر قناة الجديد مقتل الممثلة هدى شعراوي المعروفة بدور «إم زكي»، في حادثة صادمة هزّت الوسط الفني.
تصدّر اسم الفنانة الكويتية إلهام الفضالة منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو من بثّ مباشر ظهرت فيه بالحجاب، ما أشعل موجة تفاعل واسعة وأثار نقاشًا حادًا بين المتابعين.