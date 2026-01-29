النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري

سارع زملاء الفنانة الراحلة للتعبير عن صدمتهم وحزنهم الشديد عبر منصات التواصل الاجتماعي،ونعوها بكلمات مؤثرة بحيث كتبة المخرجة "الخبر صادم ولهلق ما عم بقدر صدقوا، فنانة راقية وامرأة لطيفة وخيرة وطيبة وأصيلة رحلت من هالدني بطريقة وحشية. الله
يرحم الفنانة هدى الشعراوي اللي تركت أثر حاضر بالدراما السورية
والقلوب، بتمنى القبض على المجرمة بأسرع وقت وربنا يحفظ الجميع"
ونعت الفنانة سوزان نجم الدين الراحلة "لا إله إلا الله، الخبر صادم الله يرحمك ويكون مثواكم الجنة يا حبيبة الكل".وكتبت الفنانة ديانا كرزون "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم الفنانة هدى شعراوي اللي تركت أثر كبير بالدراما السورية وبقلوبنا. عزائي لأهلها ومحبيها والوسط الفني والعربي".
الفنان محمود نصر اكتفى بكلمات قصيرة ومعبرة: "الرحمة
لروحها والسلام." كما ونشر الممثل طلال مرديني صورة للفنانة الراحة"وداعا هدى شعراوي".
ودعت الممثلة سما المصري زميلتها الراحلة بطريقة مؤثرة "وداعاً هدى الشعراوي الغالية، رحمها الله وأدخلها فسيح جناته، خبر صادم."
تعد الممثلة الراحلة هدى شعراوي واحدة من أعمدة الدراما السورية، واشتهرت بلقب "أم زكي" الذي رافقها لسنوات طويلة في سلسلة "باب الحارة
"، تاركةً خلفها إرثاً فنياً لا ينسى.