الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري
النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري
A-
A+

النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري

فن

2026-01-29 | 09:42
النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري
العودة الى الأعلى
Aljadeed
النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري

خيم الحزن على الوسط الفني العربي والسوري بعد مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل شقتها في العاصمة السورية دمشق,من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مما أثار حالة من الذهول والغضب بين جمهورها وزملائها.

سارع زملاء الفنانة الراحلة للتعبير عن صدمتهم وحزنهم الشديد عبر منصات التواصل الاجتماعي،ونعوها بكلمات مؤثرة بحيث كتبة المخرجة  "الخبر صادم ولهلق ما عم بقدر صدقوا، فنانة راقية وامرأة لطيفة وخيرة وطيبة وأصيلة رحلت من هالدني بطريقة وحشية. الله يرحم الفنانة هدى الشعراوي اللي تركت أثر حاضر بالدراما السورية والقلوب، بتمنى القبض على المجرمة بأسرع وقت وربنا يحفظ الجميع"
 
ونعت الفنانة سوزان نجم الدين الراحلة "لا إله إلا الله، الخبر صادم الله يرحمك ويكون مثواكم الجنة يا حبيبة الكل".وكتبت الفنانة ديانا كرزون "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم الفنانة هدى شعراوي اللي تركت أثر كبير بالدراما السورية وبقلوبنا. عزائي لأهلها ومحبيها والوسط الفني والعربي". 
الفنان محمود نصر اكتفى بكلمات قصيرة ومعبرة: "الرحمة لروحها والسلام." كما ونشر الممثل طلال مرديني صورة للفنانة الراحة"وداعا هدى شعراوي". 
ودعت الممثلة سما المصري زميلتها الراحلة بطريقة مؤثرة "وداعاً هدى الشعراوي الغالية، رحمها الله وأدخلها فسيح جناته، خبر صادم." 
تعد الممثلة الراحلة هدى شعراوي واحدة من أعمدة الدراما السورية، واشتهرت بلقب "أم زكي" الذي رافقها لسنوات طويلة في سلسلة "باب الحارة"، تاركةً خلفها إرثاً فنياً لا ينسى. 

اقرأ ايضا في فن

باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها
10:17

باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها

مع انتشار خبر مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي على يد خادمتها في منزلها في سوريا، عبر النجوم عن صدمتهم وحزنهم، مستذكرين مواقفها الإنسانية التي لا تُنسى ودعمها اللامحدود لهم في بداياتهم الفنية، حيث جاءت كلماتهم محملة بالدموع والمطالبة بالعدالة.

10:17

باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها

مع انتشار خبر مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي على يد خادمتها في منزلها في سوريا، عبر النجوم عن صدمتهم وحزنهم، مستذكرين مواقفها الإنسانية التي لا تُنسى ودعمها اللامحدود لهم في بداياتهم الفنية، حيث جاءت كلماتهم محملة بالدموع والمطالبة بالعدالة.

مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي
09:16

مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي

أكدت مصادر قناة الجديد مقتل الممثلة هدى شعراوي المعروفة بدور «إم زكي»، في حادثة صادمة هزّت الوسط الفني.

09:16

مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي

أكدت مصادر قناة الجديد مقتل الممثلة هدى شعراوي المعروفة بدور «إم زكي»، في حادثة صادمة هزّت الوسط الفني.

وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق
08:17

وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق

عثر على الفنانة القديرة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق بعد ظهر اليوم.

08:17

وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق

عثر على الفنانة القديرة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق بعد ظهر اليوم.

اخترنا لك
باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها
10:17
مصدر خاص للجديد يكشف سبب وفاة الممثلة هدى الشعراوي
09:16
وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق
08:17
الهام الفضالة ترتدي الحجاب بعد خروجها من السجن.. هل اعلنت اعتزالها؟
07:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026