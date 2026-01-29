النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري

خيم الحزن على الوسط الفني والسوري بعد مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل شقتها في ,من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مما أثار من الذهول والغضب بين جمهورها وزملائها.