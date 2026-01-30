مؤثر اردني شهير يعلنها بكل جرأة "الحيوان اهم من البني ادم"

من دموع رندة كعدي
وهي تتحدث بغصّة عن لبنان
، الحرب، والدولة التي خذلت أبناءها، إلى مواقفها الصريحة من الأدوار الفنية والقيود التي أخّرت حلمها.
ومن اعترافات الصحافية ريتاج زكنون التي تستعيد لحظات قاسية من الحرب، ومحطات شخصية هزّت مشاعرها أمام الكاميرا.
إلى آراء رضا رمزي التي أشعلت الجدل وكسرت السائد، واعترافات غير متوقعة عن ماضٍ صادم ومواقف حادة صنعت شخصيته اليوم
.
ولا تغيب ديالا الجزائري
التي تفتح قلبها على تجارب مؤلمة بين العائلة، الفقد، والانتقادات، وتضع الحقيقة كاملة أمام الجمهور.
قصص عن الواقع القاسي، الحرب، المجتمع، العائلة، والخيارات الصعبة…
محتوى صادق
، ثقيل، ومؤثر، يضع الحقيقة في الواجهة ويترك الحكم للمشاهد