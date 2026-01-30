رندة كعدي تتحدث بغصة عن لبنان: اخد من عمري والحرب اخرتلي حلمي لحققه

نقاشات جريئة، اعترافات صادمة، ولحظات إنسانية تُروى كما هي… بلا تجميل ولا تلطيف.



من دموع وهي تتحدث بغصّة عن ، الحرب، والدولة التي خذلت أبناءها، إلى مواقفها الصريحة من الأدوار الفنية والقيود التي أخّرت حلمها.

ومن اعترافات الصحافية ريتاج زكنون التي تستعيد لحظات قاسية من الحرب، ومحطات شخصية هزّت مشاعرها أمام الكاميرا.

إلى آراء رضا رمزي التي أشعلت الجدل وكسرت السائد، واعترافات غير متوقعة عن ماضٍ صادم ومواقف حادة صنعت شخصيته .

ولا تغيب التي تفتح قلبها على تجارب مؤلمة بين العائلة، الفقد، والانتقادات، وتضع الحقيقة كاملة أمام الجمهور.

قصص عن الواقع القاسي، الحرب، المجتمع، العائلة، والخيارات الصعبة…

محتوى ، ثقيل، ومؤثر، يضع الحقيقة في الواجهة ويترك الحكم للمشاهد