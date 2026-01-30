الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رندة كعدي تتحدث بغصة عن لبنان: اخد من عمري والحرب اخرتلي حلمي لحققه
رندة كعدي تتحدث بغصة عن لبنان: اخد من عمري والحرب اخرتلي حلمي لحققه
A-
A+

رندة كعدي تتحدث بغصة عن لبنان: اخد من عمري والحرب اخرتلي حلمي لحققه

فن

2026-01-30 | 14:25
رندة كعدي تتحدث بغصة عن لبنان: اخد من عمري والحرب اخرتلي حلمي لحققه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رندة كعدي تتحدث بغصة عن لبنان: اخد من عمري والحرب اخرتلي حلمي لحققه

نقاشات جريئة، اعترافات صادمة، ولحظات إنسانية تُروى كما هي… بلا تجميل ولا تلطيف.

من دموع رندة كعدي وهي تتحدث بغصّة عن لبنان، الحرب، والدولة التي خذلت أبناءها، إلى مواقفها الصريحة من الأدوار الفنية والقيود التي أخّرت حلمها.
ومن اعترافات الصحافية ريتاج زكنون التي تستعيد لحظات قاسية من الحرب، ومحطات شخصية هزّت مشاعرها أمام الكاميرا.
إلى آراء رضا رمزي التي أشعلت الجدل وكسرت السائد، واعترافات غير متوقعة عن ماضٍ صادم ومواقف حادة صنعت شخصيته اليوم.
ولا تغيب ديالا الجزائري التي تفتح قلبها على تجارب مؤلمة بين العائلة، الفقد، والانتقادات، وتضع الحقيقة كاملة أمام الجمهور.
قصص عن الواقع القاسي، الحرب، المجتمع، العائلة، والخيارات الصعبة…
محتوى صادق، ثقيل، ومؤثر، يضع الحقيقة في الواجهة ويترك الحكم للمشاهد
 

اقرأ ايضا في فن

بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي
05:36

بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي

بعد جريمة مقتل الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي على يد خادمتها، تصاعدت موجة تحريض خطيرة طالت الفنانة سلاف فواخرجي، حيث أُدرج اسمها ضمن قائمة تهديدات بالقتل جرى تداولها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها منشور مثير للجدل تضمّن صورة لها وعبارة تحريضية مباشرة.

05:36

بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي

بعد جريمة مقتل الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي على يد خادمتها، تصاعدت موجة تحريض خطيرة طالت الفنانة سلاف فواخرجي، حيث أُدرج اسمها ضمن قائمة تهديدات بالقتل جرى تداولها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها منشور مثير للجدل تضمّن صورة لها وعبارة تحريضية مباشرة.

شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة
05:31

شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف عن جانب شخصي دقيق من حياتها، بعدما أعلنت إصابتها بمرض الوسواس القهري، ولا سيما المتعلق بالنظافة، في خطوة جريئة لاقت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

05:31

شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف عن جانب شخصي دقيق من حياتها، بعدما أعلنت إصابتها بمرض الوسواس القهري، ولا سيما المتعلق بالنظافة، في خطوة جريئة لاقت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حمل مي عز الدين يتصدر.. هذا ما كشف بعد صور عيد ميلادها
05:26

حمل مي عز الدين يتصدر.. هذا ما كشف بعد صور عيد ميلادها

أثارت الفنانة المصرية مي عز الدين جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور ومقاطع من احتفال عائلي بعيد ميلاد زوجها مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور.

05:26

حمل مي عز الدين يتصدر.. هذا ما كشف بعد صور عيد ميلادها

أثارت الفنانة المصرية مي عز الدين جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور ومقاطع من احتفال عائلي بعيد ميلاد زوجها مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور.

اخترنا لك
بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي
05:36
شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة
05:31
حمل مي عز الدين يتصدر.. هذا ما كشف بعد صور عيد ميلادها
05:26
سعد لمجرد ينعى قامة الطرب المغربي عبد الهادي بلخياط بكلمات مؤثرة
05:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026