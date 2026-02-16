الموت يفجع ريم مصطفى بوالدتها.. نعتها بكلمات مؤثرة

فُجعت الفنانة ريم مصطفى بوفاة والدتها في الساعات الأولى من الاثنين، معبرة عن حزنها الشديد لفقدانها.

وأعلنت ريم الخبر عبر حسابها الرسمي على " " بكلمات مؤثرة قالت فيها: "أمي في ذمة .. النهاردة فقدت ضهري وسندي وأمان عمري كله"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر تشييع جنازة الراحلة عقب صلاة الظهر من "أسد بن " بمنطقة الدقي في محافظة .