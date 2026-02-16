الموت يفجع ريم مصطفى بوالدتها.. نعتها بكلمات مؤثرة

وأعلنت ريم الخبر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام
" بكلمات مؤثرة قالت فيها: "أمي في ذمة الله
.. النهاردة فقدت ضهري وسندي وأمان عمري كله"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
ومن المقرر تشييع جنازة الراحلة اليوم
عقب صلاة الظهر من مسجد
"أسد بن الفرات
" بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة
.
وعلى الصعيد الفني، كانت ريم مصطفى قد بدأت مؤخراً التحضيرات لمسلسلها الجديد "فن الحرب" المقرر عرضه
في دراما رمضان
المقبل، والذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان يوسف
الشريف. وتجسد ريم في المسلسل شخصية "ياسمين
النشرتي"، وهي شخصية تتسم بالشر والدهاء، وتدخل في صراعات قوية ومناورات ذكية مع بطل العمل في إطار تشويقي ومختلف.