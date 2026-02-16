«اليتيم» ينضم إلى شاشة الجديد في رمضان 2026 ببطولة سامر إسماعيل

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، عن إشهار لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية، البرازيلية كاثلين سوزا، إسلامها، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً وتقديراً كبيراً داخل أروقة النادي وبين جماهير "العالمي" والمتابعين على مواقع التواصل، لتؤكد هذه اللحظة الروحية على عمق التأثير الثقافي والإنساني الذي تحظى به المملكة في قلوب المحترفين الأجانب.
تباشر النيابة العامة في القاهرة تحقيقاتها مع صانع المحتوى المعروف بلقب “كروان مشاكل” ومالكة أحد الكافيهات، وذلك على خلفية اتهامهما بالدعوة إلى تنظيم حفل فني من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
في أول ظهور له بعدما أصبح أباً، كشف الفنان ناصيف زيتون عن مشاعره العميقة تجاه ابنه “إلياس” من زوجته دانييلا رحمة، مؤكداً أن هذه التجربة قلبت موازين حياته.