4 آب "الحقيقة الضائعة"
«اليتيم» ينضم إلى شاشة الجديد في رمضان 2026 ببطولة سامر إسماعيل
«اليتيم» ينضم إلى شاشة الجديد في رمضان 2026 ببطولة سامر إسماعيل
«اليتيم» ينضم إلى شاشة الجديد في رمضان 2026 ببطولة سامر إسماعيل

فن

2026-02-16 | 10:40
«اليتيم» ينضم إلى شاشة الجديد في رمضان 2026 ببطولة سامر إسماعيل
Aljadeed
«اليتيم» ينضم إلى شاشة الجديد في رمضان 2026 ببطولة سامر إسماعيل

ينضم مسلسل «اليتيم» إلى قائمة الأعمال المعروضة عبر شاشة الجديد خلال شهر رمضان 2026، ليكون أحد أبرز مسلسلات البيئة الشامية هذا الموسم. تدور القصة حول "عرسان اليتيم" الذي يجسده سامر إسماعيل، فتى يفقد والده في صراع على الميراث ويكبر وسط أسرار عائلية معقدة وصراعات محتدمة داخل المجتمع الدمشقي.

يشاركه البطولة فادي صبيح بدور عمه هايل، إلى جانب شكران مرتجى، نادين خوري، أيمن رضا وعدد من النجوم، في عمل درامي يجمع بين التشويق والصراع الإنساني.

