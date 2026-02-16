«اليتيم» ينضم إلى شاشة الجديد في رمضان 2026 ببطولة سامر إسماعيل

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، عن إشهار لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية، البرازيلية كاثلين سوزا، إسلامها، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً وتقديراً كبيراً داخل أروقة النادي وبين جماهير "العالمي" والمتابعين على مواقع التواصل، لتؤكد هذه اللحظة الروحية على عمق التأثير الثقافي والإنساني الذي تحظى به المملكة في قلوب المحترفين الأجانب.