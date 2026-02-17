ناصيف زيتون بتعليق مفاجئ بعد أن أصبح أبا: لم اعد شجاعا

View this post on Instagram
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، عن إشهار لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية، البرازيلية كاثلين سوزا، إسلامها، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً وتقديراً كبيراً داخل أروقة النادي وبين جماهير "العالمي" والمتابعين على مواقع التواصل، لتؤكد هذه اللحظة الروحية على عمق التأثير الثقافي والإنساني الذي تحظى به المملكة في قلوب المحترفين الأجانب.
تباشر النيابة العامة في القاهرة تحقيقاتها مع صانع المحتوى المعروف بلقب “كروان مشاكل” ومالكة أحد الكافيهات، وذلك على خلفية اتهامهما بالدعوة إلى تنظيم حفل فني من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
أثارت شائعة وفاة الممثلة السورية صباح الجزائري موجة واسعة من الصدمة والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداول الخبر بشكل مكثّف ومن دون أي مصدر رسمي يؤكده.