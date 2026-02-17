سجن التيكتوكر المصري الشهير كروان مشاكل بسبب حفل مشبوه ومحتوى مخالف

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام بوزارة الداخلية بضبط المتهمين، بعد رصد دعوة عامة جرى نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت الإعلان عن إقامة حفل داخل أحد الكافيهات الشهيرة في منطقة مدينة نصر. ووفقاً للمعلومات الأولية، لم يتم استصدار التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة قبل الترويج للفعالية، ما اعتُبر مخالفة صريحة للإجراءات المنظمة لإقامة الحفلات والأنشطة الجماهيرية.وأشارت التحريات إلى أن الدعوة كانت مرتبطة بإحياء حفل لأحد أصدقاء صانع المحتوى، مع الدعوة للجمهور للحضور، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المعنية للتحقق من قانونية ومدى الالتزام بالضوابط المعمول بها، خصوصاً في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة والتصاريح الإدارية.ومن المقرر أن تستكمل تحقيقاتها لسماع أقوال الطرفين والاطلاع على تفاصيل الدعوة والإجراءات التي سبقت الإعلان عن الحفل، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.