البرازيلية كاثلين سوزا لاعبة نادي النصر السعودي تعتنق الإسلام

ألطف فديو لهذا :



لاعبة نادي #النصر كاثلين سوزا تُعلن إسلامها، سائلين الله لها الثبات، و التوفيق . 🥹🤍



pic.twitter.com/oFQbWPoNu0 — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 16, 2026

وجاء الإعلان في أجواء مميزة ومؤثرة، حيث حرص نادي النصر على مشاركة هذه اللحظة الخاصة مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، من خلال نشر مقطع فيديو يوثق اللحظة، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين لها الثبات، وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلاماً"وخلال مقطع الفيديو، ظهرت ملامح التأثر والراحة على وجه المدافعة البرازيلية وهي تعبر عن مشاعرها الصادقة تجاه هذه الخطوة المصيرية، مؤكدة أنها كانت تبحث طويلاً عن الطريق الصحيح وتسعى بجد لأن تصبح النسخة الأفضل من نفسها على المستويين الشخصي والروحي. وأشارت سوزا إلى أن هذه اللحظة تمثل محطة جوهرية في مسيرة حياتها، وهي كلمات لاقت صدىً طيباً وتفاعلاً كبيراً من الجماهير وزميلاتها في الفريق اللاتي شاركنها الاحتفال بهذه المناسبة في أجواء عكست روح الأسرة الواحدة داخل النادي، وأظهرت حجم الدعم المعنوي والبيئة الإيجابية التي يحرص النصر على توفيرها للاعباته المحترفات.