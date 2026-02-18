دخول سليم خان والد سلمان خان إلى العناية المركزة في مومباي

وبحسب ما أوردته وكالة PTI ، تم إدخال سليم خان، البالغ من العمر 90 عاماً، إلى قسم العناية الفائقة في مستشفى ليلافاتي، من دون صدور أي بيان رسمي حتى اللحظة من العائلة أو إدارة المستشفى يوضح طبيعة حالته الصحية أو تفاصيل الأزمة التي تعرّض لها.

ومع انتشار الخبر، توجه النجم سلمان خان فوراً إلى المستشفى، حيث التقطت عدسات المصورين صوراً له أثناء دخوله مرتدياً ملابس داكنة وقبعة ونظارة شمسية، وسط إجراءات مشددة. وغادر سلمان بعد نحو نصف ساعة من دون الإدلاء بأي تصريح، ما زاد من الغموض حول تطورات الوضع الصحي لوالده.

كما توافد عدد من أفراد العائلة إلى المستشفى، بينهم ألفيرا خان أغنيهوتري وزوجها المنتج والمخرج أتول أغنيهوتري، إضافة إلى الممثل أيوش شارما، زوج أربيتا خان، في استحوذ على اهتمام الهندية.

ويُعد سليم خان من أبرز كتاب السيناريو في تاريخ السينما الهندية، وواحداً من الأسماء التي ساهمت في صناعة عدد من أهم كلاسيكيات بوليوود، كما يُعرف بكونه الأب الروحي لعائلة فنية تعد من الأكثر تأثيراً في الصناعة.

حتى الآن، تبقى حالته الصحية غير واضحة بانتظار بيان رسمي، فيما يواصل جمهور بوليوود الدعاء ومتابعة أي مستجدات تتعلق بصحة أحد أعمدة السينما الهندية.