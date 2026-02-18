سلاف فواخرجي ترد على جدل ظهورها بالحجاب: احترمت المكان والناس

وجاءت تدوينة فواخرجي لتضع مشاركتها في السينمائي ضمن إطار قناعاتها الفكرية، مؤكدة أن احترامها لثقافة البلد الذي تزوره لا يتعارض مع قناعاتها الشخصية، بل ينسجم مع إيمانها بأهمية تقبّل التنوع. وأوضحت أن ارتداءها الحجاب في المناسبة كان خيارًا نابعًا من احترام المكان والناس، وليس نتيجة أي ضغط أو فرض.

وفي سياق حديثها عن مفهوم الحرية، استعادت حادثة قديمة حصلت في دمشق، عندما سخر أحد المخرجين خلال جلسة خاصة من زوجة زميل محجبة، واصفًا الحجاب بالتخلّف. وأشارت إلى أنها استغربت آنذاك التناقض بين رفع شعارات الحرية ورفض حرية الآخرين في اختيار مظهرهم، معتبرة أن الحرية لا يمكن أن تكون انتقائية أو مشروطة. وشددت على أن الاختلاف في الرأي لا يبرر الإهانة أو التقليل من شأن الآخرين.

وأضافت أن احترامها لموهبة ذلك المخرج بقي قائمًا، إلا أن تقديرها له تأثر، معتبرة أن الاحترام قيمة ثابتة تتقدم على العلاقات والمشاعر، في إشارة إلى تمسكها بالمبادئ فوق أي اعتبارات شخصية.

كما لفتت فواخرجي إلى أنها قد تختلف فكريًا مع بعض الظواهر الاجتماعية، إلا أنها تنظر إلى الحجاب وغيره من الأزياء بوصفها عناصر متجذرة في ثقافات الشعوب، موضحة أن غطاء الرأس عرفته الحضارات قبل الأديان بأشكال متعددة فرضتها الجغرافيا والمناخ، قبل أن يكتسب لاحقًا أبعادًا دينية وثقافية.

وختمت رسالتها بالتأكيد على أن جمال يكمن في تنوعه، داعية إلى احترام الاختلاف والتركيز على الجوهر الفني للعمل بدل الانشغال بالمظاهر الخارجية.