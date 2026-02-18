تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز

ووفق ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي، فإن ، البالغة من العمر 34 عامًا، توفيت نتيجة الآثار السامة للكوكايين، فيما تم تصنيف طريقة الوفاة على أنها حادث، ما يعني عدم وجود شبهة جنائية في القضية.

وكان قد تم العثور على جثتها داخل فندق “فيرمونت” في سان ، حيث باشرت السلطات التحقيق فورًا لتحديد ملابسات الوفاة، قبل أن تكشف نتائج الفحوصات المخبرية السبب الرسمي.

وتُعد فيكتوريا ابنة نجم فيلم The Fugitive من زوجته الأولى كيمبرلي كلوفلي، وقد سبق أن واجهت عدة مشاكل قانونية خلال السنوات ، من بينها ثلاث حالات توقيف سُجلت بحقها خلال عام 2025.

وأثارت تفاصيل وفاتها صدمة في الأوساط الفنية والإعلامية، خاصة أن القضية بقيت طي الكتمان إلى حين صدور التقرير الرسمي، الذي حسم الجدل حول أسباب الوفاة.