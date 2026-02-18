تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز

ووفق ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي، فإن فيكتوريا، البالغة من العمر 34 عامًا، توفيت نتيجة الآثار السامة للكوكايين، فيما تم تصنيف طريقة الوفاة على أنها حادث، ما يعني عدم وجود شبهة جنائية في القضية.
وكان قد تم العثور على جثتها داخل فندق “فيرمونت” في سان فرانسيسكو، حيث باشرت السلطات التحقيق فورًا لتحديد ملابسات الوفاة، قبل أن تكشف نتائج الفحوصات المخبرية السبب الرسمي.
وتُعد فيكتوريا ابنة نجم فيلم The Fugitive من زوجته الأولى كيمبرلي كلوفلي، وقد سبق أن واجهت عدة مشاكل قانونية خلال السنوات الأخيرة، من بينها ثلاث حالات توقيف سُجلت بحقها خلال عام 2025.
وأثارت تفاصيل وفاتها صدمة في الأوساط الفنية والإعلامية، خاصة أن القضية بقيت طي الكتمان إلى حين صدور التقرير الرسمي، الذي حسم الجدل حول أسباب الوفاة.
خطفَت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “ستارز أون بورد”، بعد تداول مقطع فيديو عفوي وثّق لحظة مؤثرة جمعتها بطفلة صعدت إلى المسرح أثناء إحيائها إحدى أغنياتها.
أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.
جددت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية باريس هيلتون عهود حبها مع زوجها رجل الأعمال كارتر ريوم في أجواء رومانسية استثنائية، بعدما فاجأها بطلب يدها للزواج مجددًا بعد مرور خمسة أعوام على ارتباطهما، وذلك تزامنًا مع عيد الحب وقبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها.