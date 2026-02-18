إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب

وأظهر الفيديو الطفلة وهي تتقدّم بخطوات هادئة نحو إليسا لتحتضنها بشكل مفاجئ، ما دفع النجمة إلى الالتفات بدهشة قبل أن ترتسم على وجهها ابتسامة دافئة. ولم تتردد إليسا في مبادلتها العناق، حيث قبّلتها واحتضنتها وراحت تراقصها بلطف أمام الجمهور، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول المتابعون المقطع بكثافة، مشيدين بعفوية إليسا ورقيّ تعاملها مع الطفلة، معتبرين أن تصرّفها العاطفي منح الصغيرة ذكرى لا تُنسى، وعكس جانبًا إنسانيًا من شخصية الفنانة بعيدًا عن أضواء الشهرة.
من جهة أخرى، تألقت إليسا خلال الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أسود من الساتان اللامع جاء بحمّالات رفيعة، وتميّز بقصّة لافتة عند الصدر مزينة بورود سوداء مع كريستالات متلألئة أضفت لمسة من الفخامة والرقي على إطلالتها، لتجمع بين الأناقة والمشهد العاطفي الذي تصدّر حديث الجمهور بعد الحفل.
أعلنت السلطات الأميركية نتائج التحقيق في وفاة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، التي عُثر عليها متوفاة في الأول من كانون الثاني الماضي داخل أحد فنادق مدينة سان فرانسيسكو.
أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.
جددت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية باريس هيلتون عهود حبها مع زوجها رجل الأعمال كارتر ريوم في أجواء رومانسية استثنائية، بعدما فاجأها بطلب يدها للزواج مجددًا بعد مرور خمسة أعوام على ارتباطهما، وذلك تزامنًا مع عيد الحب وقبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها.