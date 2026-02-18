إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب

وأظهر الفيديو الطفلة وهي تتقدّم بخطوات هادئة نحو إليسا لتحتضنها بشكل مفاجئ، ما دفع إلى الالتفات بدهشة قبل أن ترتسم على وجهها ابتسامة دافئة. ولم تتردد إليسا في مبادلتها العناق، حيث قبّلتها واحتضنتها وراحت تراقصها بلطف أمام الجمهور، في إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا على .

وتداول المتابعون المقطع بكثافة، مشيدين بعفوية إليسا ورقيّ تعاملها مع الطفلة، معتبرين أن تصرّفها العاطفي منح الصغيرة ذكرى لا تُنسى، وعكس جانبًا إنسانيًا من شخصية الفنانة بعيدًا عن أضواء الشهرة.

من جهة أخرى، تألقت إليسا خلال الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا من الساتان اللامع جاء بحمّالات رفيعة، وتميّز بقصّة لافتة عند مزينة بورود سوداء مع كريستالات متلألئة أضفت لمسة من الفخامة والرقي على إطلالتها، لتجمع بين الأناقة والمشهد العاطفي الذي تصدّر حديث الجمهور بعد الحفل.