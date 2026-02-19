رسالة عن الحلم من تامر حسني تشعل التفاعل… ما علاقة ياسمينا العبد؟

ونشر تامر عبر حسابه على منصة “X” مقطع فيديو تضمّن منشورًا سابقًا كان قد كتبه بعد تصوير إعلان داخل معهد الموسيقى، حيث التقى حينها بعدد من الطلاب الذين أمضوا وقتًا معه وطرحوا عليه أسئلة حول مشواره الفني.

وكشف في الفيديو أن الطفلة التي ظهرت وهي تنظر إليه بإعجاب في ذلك اللقاء هي ياسمينا العبد، موضحًا أنه كتب قبل سنوات عن صدق نظرتها وتأثرها بحلمها، معتبرًا أن الإيمان الحقيقي بالهدف قد يقود صاحبه إلى تحقيقه مهما كانت الصعوبات.

وأكد تامر أن النجاح لا يأتي صدفة، بل يتحقق عندما يتمسك الإنسان بحلمه بإخلاص، مشيرًا إلى أن ياسمينا ربما لم تكن تتخيل آنذاك ما ستحققه ، لكنها صدّقت حلمها واجتهدت حتى بدأت خطوات النجاح، متوقعًا لها مستقبلًا أكبر في مسيرتها الفنية.