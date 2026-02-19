المحكمة العسكرية ترد طلب إخلاء سبيل فضل شاكر

رفضت في طلبات إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في الأربع الملاحق بها، بعد تقدّم فريق دفاعه بطلبات للإفراج عنه ويأتي القرار ضمن مسار الإجراءات القانونية المستمرة للنظر في الملفات المنسوبة إليه.

الطلبات شملت قضايا متعددة ينظر فيها العسكري، من بينها اتهامات تتصل بتمويل مجموعات مسلحة وأحداث ، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتعكير العلاقات مع دولة عربية وإثارة النعرات الطائفية.

ورغم أن بعض هذه كان يُتوقّع أن تحظى بمرونة أكبر لجهة إخلاء السبيل، فإن القرار جاء موحّدًا بالرفض.

اللافت أن الدفاع استند في مرافعاته إلى اعتبارات صحية، مشيرًا إلى حاجة شاكر إلى متابعة طبية، مع استعداد واضح لتقديم ضمانات قانونية تتعلق بالحضور الإلزامي أمام القضاء. إلا أن هذه المعطيات لم تكن كافية لإقناع المرجع المختص.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في 12 فبراير/شباط ، استمعت خلالها إلى إفادات شاكر والشيخ .

وخلال الجلسة، نفى شاكر حمل السلاح أو مشاركته المباشرة في أحداث عبرا عام 2013، فيما أكد الأسير أن شاكر لم يموّله ولم يشارك في المواجهات، مشددًا على وجود فصل في الأدوار خلال تلك الوقائع.



