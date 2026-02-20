لمى شريف تكشف أسرار عن حياتها الشخصية في لقاء عبر الجديد

استضافت الفنانة فريق في منزلها لتحضير إفطار رمضاني مميز، في لقاء اتسم بالعفوية والدفء. وخلال الجلسة، تحدثت بصراحة عن علاقتها بعائلتها، كاشفةً أسرارًا للمرة الأولى، وذلك في حوار خاص مع الزميلة كريستين بوضرغم.



لمتابعة اللقاء كامل على



