لمى شريف تكشف أسرار عن حياتها الشخصية في لقاء عبر الجديد

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.
اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “مخدرات المشاهير” التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.
أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.