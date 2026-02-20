قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

وعلّق قصي خولي على الفيديو مشيداً بأداء تيم حسن بشخصية «جابر»، مثنياً على طريقة حكيه التي ميّزت الدور، كما استبدل حرف «الجيم» بحرف «الزاي» في كلمته في إشارة طريفة إلى أسلوب الشخصية، وأرفق تعليقه بإيموجي تصفيق.
وتفاعل المتابعون مع إعادة النشر، معتبرين أن إشادة قصي خولي تعكس تقديراً لافتاً لأداء تيم حسن، لا سيما أن شخصية «جابر» لاقت اهتماماً واسعاً منذ انطلاق عرض المسلسل.
كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.
اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “مخدرات المشاهير” التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.
استضافت الفنانة لمى شريف فريق قناة الجديد في منزلها لتحضير إفطار رمضاني مميز، في لقاء اتسم بالعفوية والدفء. وخلال الجلسة، تحدثت بصراحة عن علاقتها بعائلتها، كاشفةً أسرارًا للمرة الأولى، وذلك في حوار خاص مع الزميلة كريستين بوضرغم. لمتابعة اللقاء كامل على يوتيوب