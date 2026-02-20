قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

وعلّق على الفيديو مشيداً بأداء بشخصية «جابر»، مثنياً على طريقة حكيه التي ميّزت الدور، كما استبدل حرف «الجيم» بحرف «الزاي» في كلمته في إشارة طريفة إلى أسلوب الشخصية، وأرفق تعليقه بإيموجي تصفيق.

وتفاعل المتابعون مع إعادة النشر، معتبرين أن إشادة قصي خولي تعكس تقديراً لافتاً لأداء تيم حسن، لا سيما أن شخصية «جابر» لاقت اهتماماً واسعاً منذ انطلاق عرض المسلسل.