الامير هاري وميغان في الأردن بزيارة إنسانية مفاجئة

وظهر الثنائي مبتسمين خلال مشاركتهما في اجتماع مائدة مستديرة نظمته منظمة الصحة العالمية، بحضور ممثلين عن وعدد من وكالاتها، إضافة إلى دبلوماسيين وجهات مانحة. وجاءت الزيارة بدعوة رسمية من للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركة ميغان في حفل “تعهد الخمسة عشر بالمئة” الخيري لعام 2026.

وضمّ اللقاء شخصيات بارزة من وكالات أممية عدة، من بينها الأونروا، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، إلى جانب ممثلين دبلوماسيين من دول أوروبية وكندا والاتحاد ، في إطار مناقشات ركزت على التحديات الصحية والإنسانية في المنطقة.

وأعرب لدى الأردن، فيليب هول، عن تقديره للزيارة، مشيدًا بدعم الدوقين للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والحكومة الأردنية في المجالين الصحي والإنساني، ومؤكدًا أهمية تسليط الضوء على المبادرات القائمة في الأردن.

ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال الزيارة لقاءات مع مسؤولين أردنيين وكبار القيادات الصحية، إضافة إلى زيارات ميدانية لبرامج الصحة العامة والصحة النفسية. كما سيجتمع الثنائي بفرق منظمة “وورلد سنترال كيتشن” التي تنسق عمليات الإغاثة الغذائية لغزة انطلاقًا من عمّان، فضلًا عن زيارة مركز شبابي تابع لمنظمة “كويستسكوب” للتنمية الاجتماعية للاطلاع على برامج دعم والإبداع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات إنسانية يحرص هاري وميغان على تنفيذها منذ تنحيهما عن مهامهما الملكية الرسمية عام 2020، في مسار يركز على الصحية والاجتماعية على المستوى الدولي.