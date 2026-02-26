قيود ملكية جديدة على الأمير أندرو بعد توقيفه الاخير

تواجه أزمة غير مسبوقة بعد صدور تعليمات للأمير أندرو بضرورة التوقف عن ركوب الخيل والظهور العلني.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لتجنب استفزاز الرأي العام، خاصة بعد توقيفه واستجوابه لمدة 12 ساعة للاشتباه في تورطه بمخالفات مرتبطة بمنصبه السابق.

وتتمحور التحقيقات الجارية حول ما يُعرف بـ "وثائق جيفري إبستين"، حيث تواجه الشرطة ادعاءات تشير إلى قيام الأمير بتسريب معلومات حكومية سرية ورسائل بريد إلكتروني حساسة إلى الممول الأمريكي جيفري إبستين خلال فترة عمله كمبعوث تجاري.

ورغم نفي الأمير لجميع التهم، إلا أن مستشاري اعتبروا ظهوره بمظهر "الحياة الطبيعية" على صهوة جواده تصرفاً غير لائق في ظل التدقيق الرسمي المكثف في ملفات إبستين، فيما أكد الملك في بيان رسمي أن القانون يجب أن يأخذ مجراه.