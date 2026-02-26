انفصال “مهند” التركي وزوجته باشاك ديزر بعد 10 سنوات زواج يتصدر

وتصدر اسم النجم التركي
محركات البحث في العالم العربي
، وسط تساؤلات الجمهور حول مصير علاقتهما التي طالما اعتُبرت من أنجح الزيجات في الوسط الفني.
وتداولت الصحف التركية
تقارير تفيد بأن باشاك ديزر
انتقلت بالفعل للعيش بمفردها في مدينة إزمير
تمهيداً لبدء إجراءات الطلاق الرسمية، فيما التزم الطرفان الصمت التام حتى الآن دون إصدار أي نفي أو تأكيد رسمي. وبالرغم من أن هذه الشائعات ليست الأولى في مسيرتهما، إلا أن غياب الرد الرسمي زاد من قلق المتابعين، خاصة وأن الثنائي
لديهما طفل وحيد “كورت إيفه” رُزقا به في عام 2022، وكان دائماً بمثابة نقطة القوة في استقرار حياتهما العائلية بعيداً عن صخب الشهرة.