انفصال “مهند” التركي وزوجته باشاك ديزر بعد 10 سنوات زواج يتصدر

ضجت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأنباء صادمة حول انفصال النجم ، الشهير بـ “مهند”، عن زوجته مصممة الأزياء ، وذلك بعد زواج استمر لأكثر من عشر سنوات.



وتصدر اسم النجم محركات البحث في ، وسط تساؤلات الجمهور حول مصير علاقتهما التي طالما اعتُبرت من أنجح الزيجات في الوسط الفني.



وتداولت الصحف تقارير تفيد بأن انتقلت بالفعل للعيش بمفردها في مدينة تمهيداً لبدء إجراءات الطلاق الرسمية، فيما التزم الطرفان الصمت التام حتى الآن دون إصدار أي نفي أو تأكيد رسمي. وبالرغم من أن هذه الشائعات ليست الأولى في مسيرتهما، إلا أن غياب الرد الرسمي زاد من قلق المتابعين، خاصة وأن لديهما طفل وحيد “كورت إيفه” رُزقا به في عام 2022، وكان دائماً بمثابة نقطة القوة في استقرار حياتهما العائلية بعيداً عن صخب الشهرة.