إلهام شاهين تفتح قلبها وتشن هجوما على هؤلاء: ظاهرة مرضية

شنت الفنانة هجوماً عنيفاً على ظاهرة اقتحام الخصوصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها التام لفرض أي “وصاية أخلاقية” على تصرفاتها أو احتفالات عائلتها الخاصة. وأوضحت ، خلال استضافتها في برنامج “بين السطور”، أن الانشغال بتفاصيل حياة المشاهير وتتبع عثراتهم أصبح “ظاهرة مرضية” تبتعد عن الإنساني.



وفي ردها على الجدل المثار حول وجود مشروبات كحولية في حفل زفاف ابن شقيقها، قالت شاهين بوضوح: “لسنا في موقع يسمح لنا بمحاسبة الناس دينيًا”، مشيرة إلى أن الحفل كان احتفالاً لشباب يرغبون في الاستمتاع بخصوصيتهم، وأن المعيار الحقيقي هو السلوك الإنساني وعدم أذية الآخرين. كما تطرقت بمرارة إلى وقائع تصويرها في لحظات عفوية بغرض التشهير، كما حدث مع أزمة فستانها في مهرجان الجونة، معتبرة أن من يفعل ذلك يسعى للإساءة وليس النقد.

وعلى الصعيد الشخصي والفني، أكدت شاهين تصالحها التام مع التقدم في العمر ورفضها لعمليات التجميل، معلنة في الوقت ذاته تمسكها بقرار التبرع بأعضائها بعد الوفاة كـ “صدقة جارية”. واختتمت حديثها بتوجيه رسالة اعتذار مؤثرة لوالدتها الراحلة، معبرة عن ندمها لعدم قضائها وقتاً كافياً معها بسبب ضغوط العمل والملاحقات السياسية التي تعرضت لها في فترات سابقة.