محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟

كشف النجم السوري مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً لأول مرةعن دخوله القفص الذهبي، لينهي بذلك التساؤلات حول حياته العاطفية.



وفي تصريحات خاصة عبر “ET بالعربي” ، باغت الجمهور برد غير متوقع حين سُئل عن موعد زواجه، ليجيب بابتسامة واثقة: “إن شاء قريباً بصير في إعلان رسمي”، قبل أن يؤكد بصوت منخفض وممتلئ بالغموض: “في زواج.. سوربرايز وبينك”.



محمد ، أكد أن كل شيء مرتب بدقة، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي لن يكون مجرد خبر، بل سيرافقه “زفة وفستان عرس”، وهو ما يشير إلى أن الخطوة تمت بالفعل أو في مراحلها بعيداً عن أعين الإعلام.

هذا الإعلان الصادم تسبب في من الجدل الواسع بين معجباته، اللواتي اعتبرن الخبر “صدمة عاطفية” غير متوقعة من النجم الذي طالما أحيطت حياته الشخصية بأسوار من السرية.