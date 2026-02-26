محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟

وفي تصريحات خاصة عبر “ET بالعربي” ، باغت محمد
الجمهور برد غير متوقع حين سُئل عن موعد زواجه، ليجيب بابتسامة واثقة: “إن شاء الله
قريباً بصير في إعلان رسمي”، قبل أن يؤكد بصوت منخفض وممتلئ بالغموض: “في زواج.. سوربرايز بيني
وبينك”.
محمد الأحمد
، أكد أن كل شيء مرتب بدقة، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي لن يكون مجرد خبر، بل سيرافقه “زفة وفستان عرس”، وهو ما يشير إلى أن الخطوة تمت بالفعل أو في مراحلها الأخيرة
بعيداً عن أعين الإعلام.
هذا الإعلان الصادم تسبب في حالة
من الجدل الواسع بين معجباته، اللواتي اعتبرن الخبر “صدمة عاطفية” غير متوقعة من النجم الذي طالما أحيطت حياته الشخصية بأسوار من السرية.