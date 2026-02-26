الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة
تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة
A-
A+

تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة

فن

2026-02-26 | 04:21
تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مولانا تصاعدًا دراميًا لافتًا، تَصدَّره أداء النجم السوري تيم حسن في المشاهد التي جرت داخل سجون نظام الأسد، حيث قدّم واحدة من أكثر لحظات العمل كثافة وتأثيرًا منذ انطلاقه.

اعتمد حسن على لغة الجسد الصامتة؛ نظرات زائغة تعكس القلق، رجفة صوت توحي بالضغط النفسي، وحضور جسدي منكمش ينقل إحساس الاختناق والخوف. هذه الأدوات منحت المشاهد واقعية عالية، ودفعت الجمهور للتفاعل بقوة مع الحالة الإنسانية التي تعيشها الشخصية داخل المعتقل.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ربط كثيرون بين ما عُرض في الحلقة وبين الواقع الذي عاشه سوريون كثر داخل الأفرع الأمنية خلال سنوات الأزمة، معتبرين أن المشاهد أعادت إلى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة. 
كما أشاد متابعون بقدرة حسن على تجسيد الخوف المركّب؛ خوف الجسد من التعذيب، وخوف الروح من الانكسار، وهو ما منح المشاهد بعدًا إنسانيًا يتجاوز حدود النص المكتوب. 
 

اقرأ ايضا في فن

الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل
08:17

الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل

بعد فترة طويلة من الغموض والتكهنات التي أحاطت بشخصية المغني المقنّع “توو ليت”، خرج الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، ليضع حدًا للتساؤلات التي شغلت الجمهور على مدار عامين.

08:17

الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل

بعد فترة طويلة من الغموض والتكهنات التي أحاطت بشخصية المغني المقنّع “توو ليت”، خرج الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، ليضع حدًا للتساؤلات التي شغلت الجمهور على مدار عامين.

رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر
07:33

رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بخمس أرواح" واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا هذا الموسم، بعدما اجتمع قصي خولي وكاريس بشار في مشهد رومانسي مشحون بالعاطفة، قلب موازين الأحداث وخطف أنفاس المشاهدين.

07:33

رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بخمس أرواح" واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا هذا الموسم، بعدما اجتمع قصي خولي وكاريس بشار في مشهد رومانسي مشحون بالعاطفة، قلب موازين الأحداث وخطف أنفاس المشاهدين.

محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟
04:14

محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟

كشف النجم السوري محمد الأحمد مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً لأول مرةعن دخوله القفص الذهبي، لينهي بذلك سنوات من التساؤلات حول حياته العاطفية.

04:14

محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟

كشف النجم السوري محمد الأحمد مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً لأول مرةعن دخوله القفص الذهبي، لينهي بذلك سنوات من التساؤلات حول حياته العاطفية.

اخترنا لك
الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل
08:17
رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر
07:33
محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟
04:14
إلهام شاهين تفتح قلبها وتشن هجوما على هؤلاء: ظاهرة مرضية
03:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026