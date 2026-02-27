الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم “ذا فويس كيدز” يعلن خطوبته رسميًا من خارج الوسط الفني
نجم “ذا فويس كيدز” يعلن خطوبته رسميًا من خارج الوسط الفني
A-
A+

نجم “ذا فويس كيدز” يعلن خطوبته رسميًا من خارج الوسط الفني

فن

2026-02-27 | 06:53
نجم “ذا فويس كيدز” يعلن خطوبته رسميًا من خارج الوسط الفني
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم “ذا فويس كيدز” يعلن خطوبته رسميًا من خارج الوسط الفني

أعلن نجم برنامج ذا فويس كيدز السوري زين عبيد خطوبته رسميًا من الشابة شهد، في خطوة مفاجئة لجمهوره، بعد أن نشر صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، قبل أن يكشف تفاصيل العلاقة في تصريحات خاصة لموقع فوشيا.

زين أوضح أن العلاقة مرت بمراحل تقليدية متبعة في منطقته، بدءًا من “الطلبة” وصولًا إلى “الاستكتار بالخير”، معتبرًا أن هذه الخطوات تعني عمليًا دخولهما مرحلة الخطوبة. وأشار إلى أن التعارف بينهما استمر نحو سنة ونصف، مع الحرص على إبقاء العلاقة بعيدة عن الأضواء لتفادي أي ضغوط أو انتقادات اجتماعية.

وعن موعد الزفاف، أكد أن الحفل لن يكون قريبًا، نظرًا لوجود التزامات دراسية وشخصية للطرفين، مشددًا على ضرورة التفرغ الكامل قبل الإقدام على خطوة الزواج. كما لفت إلى أن إعلان الخطوبة جاء ضمن الأصول الاجتماعية احترامًا للعادات والتقاليد.

وكشف زين أن خطيبته لا تنتمي إلى الوسط الفني ولا تفكر بدخوله، مؤكدًا أن دعمها النفسي كان عنصرًا أساسيًا في استمراره خلال مرحلة صعبة مرّ بها بعد وفاة والده، وهو ما عزز رغبته في تثبيت العلاقة بشكل رسمي.

على الصعيد الفني، أعلن زين عبيد استعداده للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، مشيرًا إلى أنه سيطلق أول أعماله المصورة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر آذار، على أن يتبعها أربعة أعمال أخرى بفاصل زمني يقارب عشرين يومًا بين كل إصدار. وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على الكليبات المصورة ذات الطابع الإنساني والعاطفي، في إطار خطة مدروسة لإعادة حضوره الفني بشكل مختلف وأكثر نضجًا.

 
 

اقرأ ايضا في فن

معتصم النهار وزوجته يتحدثان عن رغبتهما بإنجاب طفل: "نحن جاهزان"
11:14

معتصم النهار وزوجته يتحدثان عن رغبتهما بإنجاب طفل: "نحن جاهزان"

كشف الفنان معتصم النهار وزوجته لين في لقاء مع ET بالعربي عن موقفهما الحالي من فكرة إنجاب طفل جديد، مؤكدين أن قرارهما تغيّر بعد فترة من التردد.

11:14

معتصم النهار وزوجته يتحدثان عن رغبتهما بإنجاب طفل: "نحن جاهزان"

كشف الفنان معتصم النهار وزوجته لين في لقاء مع ET بالعربي عن موقفهما الحالي من فكرة إنجاب طفل جديد، مؤكدين أن قرارهما تغيّر بعد فترة من التردد.

طلال الجردي يخطف الأنظار في “بخمس أرواح” ومشهد المقبرة يتصدر
10:58

طلال الجردي يخطف الأنظار في “بخمس أرواح” ومشهد المقبرة يتصدر

فرض طلال الجردي اسمه بقوة على الساحة الدرامية بعد ظهوره في مسلسل “بخمس أرواح”، إذ نجح منذ إطلالته الأولى في جذب انتباه الجمهور بأداء متزن وحضور هادئ ترك أثرًا واضحًا في مجريات الأحداث.

10:58

طلال الجردي يخطف الأنظار في “بخمس أرواح” ومشهد المقبرة يتصدر

فرض طلال الجردي اسمه بقوة على الساحة الدرامية بعد ظهوره في مسلسل “بخمس أرواح”، إذ نجح منذ إطلالته الأولى في جذب انتباه الجمهور بأداء متزن وحضور هادئ ترك أثرًا واضحًا في مجريات الأحداث.

لغز جديد في متعلقات سعاد حسني بعد رحيلها يثير قلق جمهورها
08:59

لغز جديد في متعلقات سعاد حسني بعد رحيلها يثير قلق جمهورها

عاد اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني إلى دائرة الجدل مجددًا، بعدما فتحت شقيقتها جنجاه أحد أكثر الملفات حساسية في قصة “السندريلا”، موجهة اتهامات مباشرة إلى نادية يسري بالاستيلاء على جزء من مقتنياتها الشخصية عقب وفاتها.

08:59

لغز جديد في متعلقات سعاد حسني بعد رحيلها يثير قلق جمهورها

عاد اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني إلى دائرة الجدل مجددًا، بعدما فتحت شقيقتها جنجاه أحد أكثر الملفات حساسية في قصة “السندريلا”، موجهة اتهامات مباشرة إلى نادية يسري بالاستيلاء على جزء من مقتنياتها الشخصية عقب وفاتها.

اخترنا لك
معتصم النهار وزوجته يتحدثان عن رغبتهما بإنجاب طفل: "نحن جاهزان"
11:14
طلال الجردي يخطف الأنظار في “بخمس أرواح” ومشهد المقبرة يتصدر
10:58
لغز جديد في متعلقات سعاد حسني بعد رحيلها يثير قلق جمهورها
08:59
الابن الأكبر لأنجلينا جولي وبراد بيت يتبرأ من لقب والده في أولى خطواته المهنية
08:06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026