نجم “ذا فويس كيدز” يعلن خطوبته رسميًا من خارج الوسط الفني

زين أوضح أن العلاقة مرت بمراحل تقليدية متبعة في منطقته، بدءًا من “الطلبة” وصولًا إلى “الاستكتار بالخير”، معتبرًا أن هذه الخطوات تعني عمليًا دخولهما مرحلة الخطوبة. وأشار إلى أن التعارف بينهما استمر نحو سنة ونصف، مع الحرص على إبقاء العلاقة بعيدة عن الأضواء لتفادي أي ضغوط أو انتقادات اجتماعية.

وعن موعد الزفاف، أكد أن الحفل لن يكون قريبًا، نظرًا لوجود التزامات دراسية وشخصية للطرفين، مشددًا على ضرورة التفرغ الكامل قبل الإقدام على خطوة الزواج. كما لفت إلى أن إعلان الخطوبة جاء ضمن الأصول الاجتماعية احترامًا للعادات والتقاليد.

وكشف زين أن خطيبته لا تنتمي إلى الوسط الفني ولا تفكر بدخوله، مؤكدًا أن دعمها النفسي كان عنصرًا أساسيًا في استمراره خلال مرحلة صعبة مرّ بها بعد وفاة والده، وهو ما عزز رغبته في تثبيت العلاقة بشكل رسمي.

على الصعيد الفني، أعلن زين عبيد استعداده للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، مشيرًا إلى أنه سيطلق أول أعماله المصورة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر آذار، على أن يتبعها أربعة أعمال أخرى بفاصل زمني يقارب عشرين يومًا بين كل إصدار. وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على الكليبات المصورة ذات الطابع الإنساني والعاطفي، في إطار خطة مدروسة لإعادة حضوره الفني بشكل مختلف وأكثر نضجًا.