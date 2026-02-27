قصي خولي يكشف طبيعة علاقة شمس و سماهر في مسلسل "بخمس أرواح"

كشف النجم عن تفاصيل عميقة تخص شخصية "شمس" في مسلسل "بخمس أرواح"، في لقاء مع "Et بالعربي" مؤكداً أن ما يربطه بـ "سماهر" ( كاريس بشار) هو عشق استثنائي لرجل نضج وتجاوز الأربعين ليجد فيها الأخت والسكينة والوطن، واصفاً إياها بأنها باختصار "كل النساء" في عينيه.

وأوضح قصي أن "شمس" لا يلتفت أبداً لماضي حبيبته أو اعتراضات المحيطين به، فكل ما يهمه هو الصدق الذي يجمعهما والمستقبل معاً. كما توقف عند علاقته المؤثرة بالطفل "جود" ابن سماهر، مشيراً إلى أنه يرى فيه مرآة لنفسه، خاصة وأنهما يتشاركان ذات الوجع بالعيش بلا "أوراق ثبوتية"، مما جعله يتعامل معه كأب حقيقي يدافع عن عائلته الصغيرة بكل قوته.

هذا العمق في الشخصيات هو ما جعل الجمهور ينجذب للمسلسل ويعيش مع "شمس وسماهر" لحظاتهم المضحكة والمبكية، وسط كبير لمتابعة كيف ستنتصر هذه العلاقة التي ترمم الأرواح المنكسرة أمام كل العوائق.

ومع تصاعد الأحداث، تشهد تفاعل كبي مع "شمس وسماهر"، حيث تحولت لقطاتهما وقصة حبهما إلى "تريند" يكتسح منصات التواصل الاجتماعي. الجمهور بات يعيش كل تفصيلة بصدق، وسط حماس كبير لمتابعة مصير هذه العلاقة التي لمست قلوب الملايين.