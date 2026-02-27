طلال الجردي يخطف الأنظار في “بخمس أرواح” ومشهد المقبرة يتصدر

الذروة جاءت في المقبرة، حين جلس مروان أمام قبر والده في لحظة صامتة مشبعة بالمشاعر. من دون انفعال زائد أو خطاب مطوّل، نقل الجردي ألم الشخصية عبر تفاصيل دقيقة في النظرة وتعبير الوجه، ما أضفى على المشهد عمقًا إنسانيًا مؤثرًا.

ردود الفعل جاءت سريعة، حيث تداول المتابعون المقطع على نطاق واسع، وأشادوا بصدق الأداء، معتبرين أن المشهد من أبرز محطات الحلقة. وعلّق أحدهم بأن حضور طلال في تلك اللحظة يمنح الإحساس بأن كل ممثل على أن يكون بطلًا رئيسيًا داخل العمل.

ويؤدي شخصية مروان في مسلسل “بخمس أرواح”، الذي يُعرض يوميًا خلال شهر على شاشة الجديد، محققًا متابعة لافتة وتفاعلًا مستمرًا مع تطورات قصته.