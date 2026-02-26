الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بخمس أرواح" واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا هذا الموسم، بعدما اجتمع قصي خولي وكاريس بشار في مشهد رومانسي مشحون بالعاطفة، قلب موازين الأحداث وخطف أنفاس المشاهدين.
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مولانا تصاعدًا دراميًا لافتًا، تَصدَّره أداء النجم السوري تيم حسن في المشاهد التي جرت داخل سجون نظام الأسد، حيث قدّم واحدة من أكثر لحظات العمل كثافة وتأثيرًا منذ انطلاقه.
كشف النجم السوري محمد الأحمد مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً لأول مرةعن دخوله القفص الذهبي، لينهي بذلك سنوات من التساؤلات حول حياته العاطفية.