الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل

وخلال مداخلة تلفزيونية مساء الأربعاء، أوضح عبد الباقي أنه التقى الفنان المقنّع بشكل شخصي، مؤكدًا أن صورته على أرض الواقع مختلفة تمامًا عن الغموض الذي أحاط به، واصفًا إياه بأنه “شخص محترم ولطيف”.

وأشار إلى أن النقابة لا يمكنها منح أي فنان كارنيه العضوية دون التحقق من هويته بشكل مباشر، ما استدعى حضوره وكشف شخصيته أمام المسؤولين.



وبحسب ما كشفه عبد الباقي، فإن “توو ليت” هو في الحقيقة مغني الراب خفاجي، منهياً بذلك الجدل التي انتشرت عبر ، والتي ربطت اسمه بعدة شخصيات فنية، من بينها نجل ، أو أحد مغني الراب المعروفين الذين فضّلوا الظهور بهوية مختلفة.



وكان “توو ليت” قد لفت الأنظار منذ ظهوره الأول بسبب اعتماده القناع كجزء أساسي من هويته الفنية، إضافة إلى أسلوبه الغنائي الذي يحمل ملامح واضحة من تأثيرات النجم ، سواء على مستوى الألحان أو الإطلالات.



ومع انكشاف هويته، يُتوقع أن تدخل مسيرته الفنية مرحلة ، بعدما انتقل من دائرة الغموض المتعمد إلى الوضوح الرسمي، في خطوة قد تعيد رسم صورته أمام الجمهور وتحدد ملامح حضوره في الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة