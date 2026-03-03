رحيل يوسف أنطاكي زوج الفنانة نور اللبنانية... والأسرة تكشف موعد الوداع الأخير

وكشف بول أنطاكي، شقيق الراحل، تفاصيل مراسم الدفن والعزاء من خلال رسالة نعي مؤثرة، أعلن فيها أن مراسم الدفن ستُقام ظهر يوم الخميس المقبل، على أن تُستقبل التعازي في نفسه ابتداءً من الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي كلماته المؤثرة، استعاد بول ذكرياته مع شقيقه الأصغر، مشيراً إلى أنه كان يصغره بخمسة عشر عاماً، لكنه أحبه كابنه، مثنياً على صفاته الإنسانية من صبر وكرم وحرص على مساعدة زملائه في العمل، ما أكسبه احترام كل من عرفه. وأضاف أن الراحل تزوج عام 2008 من ماريان، المعروفة فنياً نور ، وأنجبا طفلين هما وليديا، مؤكداً أنه كان زوجاً محباً وأباً مخلصاً أحاط عائلته بالكثير من الرعاية والدعم.

يُذكر أن نور اللبنانية حرصت طوال السنوات الماضية على إبعاد حياتها العائلية وأطفالها عن الأضواء، حفاظاً على خصوصيتهم، فيما يترقب الجمهور أي رسالة قد تصدر عنها في هذه المرحلة الصعبة.