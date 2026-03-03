جيم كاري يشعل الجدل في باريس... هل تعرّض للاستنساخ؟

وتداول مستخدمون صوراً لكاري بدا فيها بشعر أطول ولون عينين أفتح من المعتاد، ما دفع البعض إلى التشكيك في هويته، وظهرت تعليقات تتحدث عن “نسخة بديلة” أو “استنساخ”، بينما اعتبر آخرون أن الأمر قد يكون تمهيداً دعائياً لعمل فني جديد.

الجدل لم يدم طويلاً، إذ خرج ممثل كاري بتصريح لصحيفة أكد فيه حضوره الفعلي للحفل، نافياً كل الشائعات المتداولة. كما أوضح غريغوري كولير، المندوب العام لجوائز سيزار، أن زيارة كاري كانت مخططاً لها منذ الصيف الماضي، مشيراً إلى أنه أمضى ثمانية أشهر في تعلم اللغة استعداداً لإلقاء كلمته، وحضر المناسبة برفقة عدد من أفراد عائلته.

وزاد من الالتباس إعلان الفنانة أليكسيس ستون تنفيذها تقمصاً لشخصية كاري باستخدام قناع احترافي وتقنيات تجميل متقدمة، ونشرها صورة عبر ، ما أربك بعض المتابعين، بينهم ميغان فوكس وليزا رينا، اللتين تساءلتا عن حقيقة الصورة.

ورغم التوضيحات الرسمية، استمرت النقاشات عبر المنصات الرقمية، في يعكس سرعة انتشار الشائعات وقدرتها على إشعال التفاعل حتى في أكثر المناسبات الفنية رسمية.