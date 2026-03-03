آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد دخوله العناية المركزة

وبحسب ما كشفه مصدر من داخل أسرته في تصريحات لموقع “فوشيا”، فإن كان يعاني من آلام حادة في المعدة، وذلك بعد خضوعه سابقًا لعملية جراحية في فقرات الظهر. ومع انتهاء جدول حفلاته الفني بالكامل، قرر استغلال فترة شهر لإجراء فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على وضعه الصحي.

وخلال الفحوصات، تبيّن وجود نزيف في القولون، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا. وأوضح المصدر أن دخول الفنان إلى غرفة العناية المركزة جاء كإجراء طبي طبيعي بعد إجراء عملية جراحية كبرى، بهدف متابعة حالته الصحية عن كثب والتأكد من استقرار المؤشرات الحيوية.

وأكد المصدر أن وجوده في العناية المركزة احترازي فقط، مشددًا على أن حالته مستقرة وجيدة، ولا صحة لما يتم تداوله عن تدهور وضعه الصحي. ويتواجد إلى جانبه في المستشفى زوجته ونجله وأحفاده، وسط متابعة طبية دقيقة إلى حين الاطمئنان الكامل على تعافيه.

يُذكر أن هاني شاكر يُعد من أبرز نجوم الغناء في مصر، ويحظى بقاعدة جماهيرية ، ما يفسر حجم التفاعل الكبير مع خبر حالته الصحية خلال الساعات الماضية.