مدحت صالح يوجه رسالة دعم مؤثرة إلى هاني شاكر بعد أزمته الصحية

جاءت هذه الكلمات بعد الإعلان عن خضوع لجراحة كبرى في القولون إثر إصابته بنزيف حاد استدعى تدخلاً عاجلاً بأحد في محافظة . وأوضح مدير أعماله أن العملية أُجريت بنجاح، وأن حالته تشهد تحسناً ملحوظاً، إلا أن الفريق الطبي فضّل إبقاءه داخل غرفة العناية المركزة كإجراء احترازي لمتابعة استقرار حالته الصحية.

وشدد مدير أعمال الفنان على ضرورة تحري الدقة في ما يتم تداوله بشأن وضعه الصحي، مؤكداً أن بعض المتداولة مبالغ فيها، وأن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.

وتأتي هذه الأزمة بعد فترة قصيرة من خضوع هاني شاكر لعملية جراحية في العمود الفقري خلال يناير الماضي، قبل أن يعود سريعاً إلى جمهوره في حفل بأبو ظبي، حيث ظهر جالساً على كرسي متحرك، مؤكداً تمسكه بالوقوف أمام محبيه رغم التحديات الصحية.

وتتواصل حالياً رسائل الدعم من الوسط الفني والجمهور، بانتظار تحسن حالته وخروجه سالماً من هذه المحنة الصحية.