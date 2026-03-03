رسالة إنسانية من يسرا تشعل التفاعل: اللهم احفظ الوطن العربي

وكتبت يسرا: إلى كل أهالينا في ، قلوبنا معكم في هذه الأيام الصعبة، ونخص بالدعاء كل من تأثر بالهجوم والحرب الحالية. نشعر بألمكم ونتمنى من أن يحفظكم من كل سوء، وأن يربط على قلوبكم، وأن ينصركم ويبدل خوفكم أمناً وحزنكم فرجاً.

وأضافت في رسالتها: نسأل الله أن يحمي الأبرياء، ويطمئن القلوب، ويكتب السلام القريب لكل أرض أنهكها الألم. أنتم في دعائنا دائماً، والله خير الحافظين.

كما ختمت بدعاء مؤثر جاء فيه: اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وكن لهم سنداً وأماناً، واكتب لهم نصراً قريباً يداوي ويعيد البسمة للوجوه المتعبة. اللهم بدّل خوفهم أمناً، وحزنهم فرحاً، واجبر خواطرهم يليق بعظمتك، مستشهدة بالآية الكريمة: رب اجعل آمناً.

رسالة يسرا لاقت تفاعلاً واسعاً عبر المنصة، حيث أعاد عدد كبير من المتابعين نشرها، مع تعليقات داعمة ومؤيدة لموقفها الإنساني، في وقت تتزايد فيه الدعوات للتهدئة ووقف التصعيد حفاظاً على أرواح المدنيين.

وتأتي هذه ضمن سلسلة مواقف لفنانين عرب عبّروا عن تضامنهم مع المتضررين، مؤكدين أهمية التكاتف والدعاء في أوقات الأزمات، ومسلطين الضوء على البعد الإنساني في ظل إقليمي معقّد.