الشيخ محمد بن زايد والشيخ حمدان بن محمد يجولان في دبي مول كرسالة اطمئنان

وجاء هذا الظهور في وقت حساس لتؤكد القيادة الإماراتية من خلاله أن يظل واحة للأمن والأمان، حيث ظهر سموهما بكل هدوء وثقة بين أبناء الشعب والمقيمين. ووثقت الكاميرات مواقف إنسانية لافتة، منها حديث مع مقيم من الجنسية الغانية عبّر عن سعادته الغامرة بلقائه، بالإضافة إلى تلبية طلب طفل صغير لالتقاط صورة تذكارية بكل أبوة وتواضع.

وقد تفاعل المغردون والمتابعون بشكل واسع مع هذه المشاهد، معتبرين أن تواجد "بوخالد" في الأماكن العامة ومشاركته الناس تفاصيل حياتهم اليومية هو أبلغ رد على كافة التحديات، ورسالة طمأنينة تعزز من روح التلاحم والسكينة التي تنعم بها دولة تحت ظل قيادتها الحكيمة.