مصادر تكشف تطورات مقلقة في صحة هاني شاكر ومنع الزيارات عنه

وأكد مصدر مقرب من فرقته أن حالته شهدت تراجعًا خلال الساعات ، رغم التفاؤل التي سادت في وقت سابق بإمكانية تحسن وضعه الصحي. ولفت إلى أن الفريق الطبي قرر استمرار إبقائه تحت الملاحظة الدقيقة، مع توفير رعاية طبية متواصلة على مدار 24 ساعة، لحين التأكد من استقرار حالته بشكل كامل.وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن الأسرة قررت الاعتذار عن استقبال الزيارات في الوقت الراهن، والاكتفاء بالاطمئنان عليه عبر الاتصالات الهاتفية، حفاظًا على استقراره الصحي وتقليل أي ضغوط قد تؤثر على مسار تعافيه.بدورها، ناشدت الفنانة جمهور ومحبي الدعاء له، مؤكدة مكانته الكبيرة في قلوب زملائه، ومتمنية له الشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى جمهوره ومحبيه في مختلف أنحاء .