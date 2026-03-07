الشيخ محمد بن زايد يزور مصابي الهجمات ويؤكد أولوية سلامة السكان في الإمارات

وخلال الزيارة، التقى رئيس الدولة المصابين وتبادل معهم الأحاديث، كما استمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول حالتهم الصحية ومستوى الرعاية التي يتلقونها داخل المستشفى. وأكد أن سلامة
المواطنين والمقيمين في الدولة تمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن الإمارات
تسخر جميع إمكاناتها لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية اللازمة للمصابين.
كما أعرب محمد بن
زايد عن تقديره لجهود الكوادر الطبية وفرق الإسعاف التي تعاملت مع تداعيات الهجمات، مشيداً بسرعة استجابتهم واحترافيتهم في تقديم الدعم الطبي للمصابين.
وأشار إلى أن التزام
المجتمع الإماراتي بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ساهم في تعزيز قدرة الدولة على
التعامل مع الظروف الاستثنائية التي رافقت هذه الأحداث.
وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث شهدت بعض دول الخليج
هجمات استهدفت مواقع مختلفة خلال الأيام الماضية، ما دفع الجهات المختصة في الإمارات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان واستمرار الحياة بشكل طبيعي.