الشيخ محمد بن زايد يزور مصابي الهجمات ويؤكد أولوية سلامة السكان في الإمارات

زار زايد آل رئيس المتحدة عدداً من المصابين الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات أبوظبي، وذلك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية عقب الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة ونُسبت إلى .





وخلال الزيارة، التقى رئيس الدولة المصابين وتبادل معهم الأحاديث، كما استمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول حالتهم الصحية ومستوى الرعاية التي يتلقونها داخل المستشفى. وأكد أن المواطنين والمقيمين في الدولة تمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن تسخر جميع إمكاناتها لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية اللازمة للمصابين.



كما أعرب زايد عن تقديره لجهود الكوادر الطبية وفرق الإسعاف التي تعاملت مع تداعيات الهجمات، مشيداً بسرعة استجابتهم واحترافيتهم في تقديم الدعم الطبي للمصابين.



وأشار إلى أن المجتمع الإماراتي بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ساهم في تعزيز قدرة التعامل مع الظروف الاستثنائية التي رافقت هذه الأحداث.



وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث شهدت بعض دول هجمات استهدفت مواقع مختلفة خلال الأيام الماضية، ما دفع الجهات المختصة في الإمارات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان واستمرار الحياة بشكل طبيعي.